LES TRÉSORS DU NIFFF À L’AUNE DE SA 20ÈME ÉDITION

Le Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel (NIFFF) célébrera sa 20ème édition du 2 au 10 juillet 2021. Cet anniversaire invite à la rétrospection et à la valorisation d’un patrimoine enrichi par deux décennies d’activités. Grâce au soutien du Canton de Neuchâtel, les archives du festival ont été le fruit d’un travail de recensement et de valorisation et sont désormais consultables gratuitement sur NIFFF.CH. Ce riche héritage permettra à chacun de se (re)plonger dans près de vingt ans de cinéma fantastique, allant des sélections de films aux vidéos de conférences et d’interviews qui ont nourri le festival.

Une célébration maintenue

Alors que la crise sanitaire continue d’étouffer la scène culturelle, les organisateur.trice.s du festival confirment que le NIFFF fêtera sa 20ème édition du 2 au 10 juillet 2021. Et si la situation ne permet actuellement que bien peu de certitudes, il en est une qui fédère et électrise l’équipe : celle de vouloir offrir

aux festivalier.e.s un cadre adapté et sécurisé pour célébrer le jubilé du NIFFF. La forme de celui-ci, qui s’accommodera des autres manifestations planifiées à la même période, fait encore l’objet de réflexions qui aboutiront au printemps et qui seront en adéquation avec les mesures alors en vigueur.

Les archives du NIFFF, la source d’une richesse identitaire

En 2020, le festival avait fait le souhait de valoriser le patrimoine que deux décennies d’existence n’ont cessé d’alimenter. Pour relever ce défi, l’équipe a effectué un travail minutieux sur la mise en ligne de l’ensemble des programmes du festival, de 2000 à aujourd’hui, ainsi que sur le recensement et l’édition

des vidéos de ses conférences.

Ce matériel constitue une source de contenus extrêmement précieux sur l’évolution du cinéma, les enjeux du fantastique, la révolution digitale et son impact pluridisciplinaire, mais aussi sur les technologies de l’information et les innovations narratives. À l’aube de la 20ème édition du NIFFF, il était essentiel

pour les organisateur.trice.s de recenser et de travailler ces contenus éditoriaux et audiovisuels afin d’en assurer la pérennité, tout en y permettant un accès gratuit. Cette mise en ligne est également précieuse, car elle met à l’honneur l’originalité et la singularité du NIFFF, un événement pionnier en Suisse dans les

représentations de l’imaginaire.

Ces archives, autant destinées au grand public qu’aux professionnel.le.s et aux chercheur.euse.s, sont marquées par les interventions de personnalités prestigieuses qui, de David Cronenberg à Douglas Trumbull, explorent le fantastique dans des perspectives croisées et complémentaires. Exposant les enjeux passés et futurs du genre, cette réflexion plurielle est au cœur du NIFFF et ne cessera d’être alimentée par les prochaines éditions du festival.

Naviguer dans 20 années de programmation :

Quels films furent projetés et récompensés lors de la première édition du NIFFF en 2000 ? De quand date la première installation immersive ? Quelles thématiques ont été abordées dans les conférences

NIFFF Extended en 2010 ? Les filtres de recherche, développés par l’équipe du festival en collaboration avec VNV SA, permettent dès à présent de trouver avec simplicité les informations sur la programmation des éditions passées.

Plus de 24 heures de vidéos à (re)voir



En plus de son contenu éditorial, le NIFFF a mis en ligne une grande partie de ses archives vidéos, parmi lesquelles se trouve le meilleur des conférences de NIFFF Extended – telle que la masterclass donnée par George R.R. Martin en 2014 –, de nombreuses interviews d’invité.e.s ainsi que les « best of » réalisés

pendant le festival.