CHIVALRY 2 annonce sa date de sortie

VOTRE ADOUBEMENT AURA LIEU LE 8 JUIN 2021 AVEC CHIVALRY 2 !

Précommandez le jeu dès maintenant sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC.

Le développeur Torn Banner Studios, l’éditeur de jeux vidéo Tripwire Presents, et son partenaire et co-éditeur Deep Silver, sont fiers d’annoncer officiellement aujourd’hui la date de sortie de Chivalry 2. Le jeu sera disponible en version physique sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X et PC le 8 juin 2021, et proposera également le cross-play permettant aux joueurs des différentes plateformes de jouer ensemble.

De plus, les précommandes de Chivalry 2 sont d’ores et déjà ouvertes chez tous vos revendeurs habituels. Obtenez gratuitement dans la Day One Edition, la variante d’arme « Royal Zweihänder ».

« Notre équipe de développement tourne à plein régime pour créer le meilleur jeu de combat médiéval imaginable » déclare Steve Piggott, le fondateur de Torn Banner. « Chivalry 2 sera tout ce que les fans du premier opus ont rêvé, et bien plus encore, en passant d’un système de combat retravaillé à partir de zéro, jusqu’aux visuels grandement améliorés ».

Pour en apprendre davantage sur ce qu’une vraie suite signifie, retrouvez le journal des développeurs de Torn Banner Studios, dévoilé lors de l’Epic Games Showcase.

A propos de Chivalry 2 :

Chivalry2 est un jeu multijoueur de combat à la première personne et à l’arme blanche, inspiré des films médiévaux et de leurs batailles grandioses. Immergés au cœur de l’action, les joueurs y revisitent toutes les scènes mythiques liées à cette période : combats d’épées, ouragans de flèches enflammées, sièges de châteaux titanesques et bien plus encore. Les catapultes détruisent tout sur leur passage tandis que vous assiégez des châteaux, mettez le feu à des villages et tuez d’horribles paysans sur les cartes en objectif d’équipe.

Cette suite améliore les bases du genre, définies dans Chivalry: Medieval Warfare, en invitant les joueurs à maîtriser leur épée, grâce à un tout nouveau système de combat amélioré qui combine des frappes en temps réel avec des combos fluides, permettant ainsi d’accélérer l’action et de déchaîner un tourbillon d’acier et de sang sur le champ de bataille.