Concert virtuel pour le 25e anniversaire de Pokémon

Un évènement musical en ligne aura lieu le 28 février et clôturera la Journée Pokémon. Cet évènement s’intègre dans le programme P25 : la musique

Pokémon révèle aujourd’hui qu’un concert virtuel sera organisé pour célébrer les 25 ans de la marque. La marque emblématique a annoncé cet évènement en collaboration avec un fan de Pokémon et tête d’affiche du concert, Post Malone, dans une vidéo que vous pouvez ci-dessous :

Cet évènement aura lieu dans la nuit du 27 au 28 février, pour clôturer la Journée Pokémon. Véritable fête en ligne, ce concert ne sera pas uniquement pour les fans de Pokémon, mais pour tous ceux qui aiment la musique. Cet évènement donnera également le coup d’envoi de P25 : la musique, un programme organisé par la marque qui durera toute l’année. The Pokémon Company International s’associe à Universal Music Group pour organiser ce concert. Cette collaboration vous offrira également d’autres surprises musicales tout au long de l’année 2021 dans le cadre de P25 : la musique. P25 : la musique est une collaboration entre plusieurs grands noms de la musique ; vous découvrirez de nouvelles chansons et vivrez des moments uniques, le tout dans un style Pokémon. La participation de l’icône de la pop Katy Perry à ce programme a été annoncée le mois dernier.

« J’ai toujours été fan de Pokémon, alors fêter les 25 ans de la marque en tant que tête d’affiche du concert de la Journée Pokémon, c’est génial », nous confie Post Malone.

Le concert pourra être suivi gratuitement sur les chaînes officielles Pokémon de YouTube et Twitch , ainsi que sur le site Web officiel du 25e anniversaire. L’évènement commencera à 16h PST (le 28 février à 1h (UTC +1)). Pokémon révélera d’autres informations au sujet de P25 : la musique à la fin du concert. Les fans découvriront d’autres collaborations surprises à venir.

La semaine précédant le concert, The Pokémon Company International fera des révélations en lien avec les célébrations du 25e anniversaire qui toucheront à toutes les facettes de la marque. En plus du Circuit Pokémon GO : Kanto qui aura lieu le samedi 20 février, The Pokémon Company International distribuera le 25 février un mot de passe aux joueurs du Jeu Vidéo Pokémon. Ce mot de passe leur permettra d’ajouter un Pikachu spécial à leur jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier. En accord avec le thème musical de l’année, ce Pikachu connaîtra l’attaque Berceuse qu’il ne peut normalement pas apprendre. Le 27 février, les fans pourront se connecter à TV Pokémon , ou utiliser l’appli mobile pour découvrir une sélection d’épisodes du dessin animé Pokémon sur le thème de la musique. Une préparation idéale pour le concert de Post Malone qui clôturera la Journée Pokémon.