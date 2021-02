Guilty Gear -Strive : les précommandes sont ouvertes

Partager Facebook

Les pré-commandes de Guilty Gear -Strive- sont disponibles dès maintenant sur le PlayStation Store et sur PC . Le dernier épisode de la franchise Guilty Gear, Guilty Gear™ -Strive- sera disponible le 9 avril 2021, sur Playstation 4, Playstation 5 et PC Digital. Le jeu sera disponible en accès anticipée* le 6 avril 2021 pour les joueurs qui précommandent la Deluxe Edition ou l’Ultimate Edition.

Les joueurs pourront choisir entre la Standard , Deluxe et l’ Ultimate Edition qui n’est disponible que sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Les précommandes physiques pour la Standard Edition sont toujours disponibles chez les détaillants participants.

La Deluxe Edition comprend le Season Pass 1 incluant 5 personnages, 2 stages, un pack de couleurs supplémentaires pour les personnages, ainsi qu’une histoire annexe ? qui sera disponible en 2021, après la sortie du jeu.

Les joueurs qui précommandent l’Ultimate Edition de Guilty Gear™ -Strive- recevront, en plus de l’accès anticipé et du Season Pass, un artbook numérique, une bande sonore numérique et un pack de couleurs supplémentaires pour les personnages.

Tout le monde pourra essayer l’Open Beta du jeu à partir du 19 février, 4h00 jusqu’au 21 février, 16h00 sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Une plateforme d’inscription en ligne est actuellement disponible, permettant aux joueurs de s’inscrire afin de pouvoir jouer à l’Open Beta dès le 18 février, 16h00. L’inscription peut être effectuée ici , pendant toute la durée de l’offre, car le nombre de codes d’accès à l’Open Beta est limité.

*L’accès anticipée permettra aux joueurs de bénéficier de 13 personnages sur 15 jouables. Pour le mode Histoire, seul le prologue sera disponible avant la sortie. Durant l’accès anticipée, le mode en ligne ne sera pas disponible