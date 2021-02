Magic – Legends : la bêta s’ouvrira le 23 mars prochain sur l’Epic Games Store

Partager Facebook

Les portes du Multivers sont désormais sur le point de s’ouvrir. Lors de la Vitrine de Printemps de l’Epic Games Store, Perfect World Entertainment et Cryptic Studios ont annoncé la sortie de Magic: Legends en bêta ouverte sur l’Epic Games Store, le 23 mars prochain.

Cet A-RPG free-to-play au monde persistant, qui rend hommage à Magic: The Gathering, le célèbre jeu de cartes stratégique de Wizards of the Coast, sortira sur PC et consoles courant 2021. Dans Magic: Legends, Les joueurs pourront incarner un planeswalker et rejoindre les utilisateurs d’Arc Games sur un serveur de jeu commun, en téléchargeant le jeu dès l’ouverture de la bêta sur l’Epic Games Store. Les aventuriers qui exploreront le Multivers via Epic Games bénéficieront gratuitement d’un pack exceptionnel, le Pack épique du premier transplanement, disponible jusqu’au 6 avril à 18h (heure française). Ce pack contient notamment un costume de Ranger de la lande, l’apparence de créature Ranger de la lande loup-garou et 2 bonus augmentant le taux d’obtention de récompenses pendant 30 minutes de jeu, que ce soit en zone instanciée ou sur les continents partagés.

Découvrez la nouvelle bande-annonce de gameplay dévoilée dans la Vitrine de Printemps de l’Epic Games Store :

Rendez-vous ici pour un avoir un aperçu des objets inclus dans le pack exclusif à Epic Games.

En l’honneur de la sortie imminente de la bêta ouverte de Magic: Legends, un second pack de contenus ahurissants est disponible. Intitulé la Réserve du Planeswalkers et coûtant 39,99 €, ce bundle contient des éléments de costumes inédits pour chacune des cinq classes de départ du jeu et des objets premium exclusifs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.

Magic: Legends est un A-RPG free-to-play en ligne à monde persistant de type « hack’n’cast » basé sur Magic: The Gathering, le célèbre jeu de cartes stratégique de Wizards of the Coast. Un mal ancestral œuvre dans l’ombre et les joueurs devront endosser le rôle d’un planeswalker, un puissant mage capable de voyager à travers les mondes, afin de vaincre cette menace. À mesure qu’ils explorent les plans du Multivers, leur collection de sorts s’agrandit pour construire le deck idéal et dominer le chaos dans la gigantesque bataille qui s’annonce.

Développé par Cryptic Studios et publié par Perfect World Entertainment, Magic: Legends sortira sur PC, Xbox One et PlayStation®4 dans le courant de l’année 2021. Pour plus d’informations, rendez-vous sur PlayMagicLegends.com.