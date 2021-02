« Pandorini » de Florence Porcel

Partager Facebook

Dans « Pandorini », la comédienne et journaliste Florence Porcel s’inspire d’un épisode de sa vie pour raconter l’histoire d’une jeune actrice de 19 ans inexpérimentée qui sera manipulée, abusée puis détruite psychologiquement par un acteur célèbre et charismatique. A l’annonce de son décès, inconsolable, elle va se souvenir et t peu à peu réaliser qu’elle n’a pas vécu une histoire d’amour mais qu’elle était sous emprise.

Le récit de la rencontre avec Pandorini et des années qui ont suivi, est entrecoupé d’extraits d’interviews radios et télévisions, d’articles de presse dans lesquelles les actes du comédien décédé sont dénoncés par plusieurs victimes. On y aperçoit la tempête médiatique qui a suivi les accusations publiques de violences sexuelles. Pandorini, ce géant du cinéma français vénéré et connu pour défendre la cause des femmes victimes de violences conjugales (sa mère en est morte), serait-il vraiment ce prédateur sexuel , ce monstre?

Florence Porcel

Florence Porcel livre une fine analyse du processus d’emprise et de domination et détaille avec précision les subtilités du piège. Dans la même veine que « Le consentement » de Vanessa Springora, ce récit fait écho à la vague #metoo et #balancetonporc. Un ouvragenécessaire.

