Concours : gagnez le jeu “Super Mario 3D World” + “Bowser’s Fury” !

Rejoignez Mario, la princesse Peach et Toad dans leur quête pour sauver le royaume des Libella dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, qui s’apprête à poser ses coussinets sur Nintendo Switch ! Bowser a kidnappé la princesse Libella, et nos héros vont devoir tout mettre en oeuvre pour la sauver !

Escaladez les murs et griffez vos ennemis grâce aux pouvoirs conférés par la super clochette, dédoublez-vous avec la double cerise, ou encore placez la boîte canon sur votre tête pour faire pleuvoir les boulets. Cette version améliorée de Super Mario 3D World apporte aussi des améliorations de gameplay, telles qu’une vitesse de course augmentée pour tous les personnages ainsi que la possibilité de grimper encore plus haut grâce à la super clochette. Il est même possible de jouer en utilisant les commandes par mouvements !

En plus du mode de jeu local qui permet à quatre amis de jouer ensemble, le mode multijoueur se décline désormais en ligne !

En partenariat avec Nintendo, nous mettons en concours un exemplaire du jeu vidéo “Super Mario 3D World” + “Bowser’s Fury” à gagner. Délai de participation au 19 février 2021. Le gagnant sera tiré au sort et recevra directement son lot à la maison.

