« Kourrage Antoine » de Fabienne Legrand

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dans « Kourrage Antoine », Fabienne Legrand raconte l’histoire incroyable de son fils de 17 ans qui a survécu à une méningite rare. Construit sous forme d’un journal de bord illustré de dessins, le récit livré est celui du combat mené avec son fils.

Tout commence une nuit d’août 2014. Antoine a de la fièvre, vomit et a de fortes douleurs au thorax. Le médecin du service d’urgences à domicile diagnostique une probable gastro-entérite. Mais l’état d’Antoine se dégrade rapidement. Direction les urgences de la Super Clinique. L’urgentiste de garde, fendu d’un sourire très rassurant, diagnostique à son tour une gastro. Et prescrit du coca-cola en guise de traitement. Retour à la maison. Mais durant les heures qui suivent l’état d’Antoine devient des plus alarmant. Direction les urgences une nouvelle fois. Le médecin exclut une nouvelle fois une méningite expliquant qu’il a fait le test consistant à demander au patient de mettre le menton sur sa poitrine. Comme sa mère a pu le constater, Antoine l’a parfaitement réalisé. Malheureusement très vite Antoine sombre dans le coma. Le verdict tombe : méningite foudroyante d’un type improbable, W 134 : Le pronostic vital est engagé. Dans la tête de sa mère, une phrase tourne en boucle « ça n’est pas possible ». On suit le parcours d’Antoine les semaines et les mois qui suivent. Un parcours en montagnes russes avec des hauts et des bas. S’accrocher aux plus infimes progrès, chasser de son esprit les éventuelles séquelles, s’empêcher de consulter internet, s’adapter aux facultés restantes, tenir bon, y croire encore et toujours : un combat de tous les jours et de toutes les nuits. Et lorsque Antoine arrive enfin communiquer avec sa mère, il trouve le courage d’inscrire sur une ardoise des mots qu’il n’avait jamais osé lui dire.

Ce qui frappe, impressionne, saisit et séduit dans ce récit, c’est le ton de Fabienne Legrand, son humour alors qu’elle est immergée du jour au lendemain dans un véritable cauchemar. Cet ouvrage de près de 400 pages se lit à la vitesse éclair. Les chapitres sont courts et aérés, le style est vif, truculent et alerte. Le sujet est dramatique, il y est question de maladie, de mort, de douleur, de peur. Mais malgré cela, le récit est loin d’être lourd ou plombant. Au contraire, il est rempli d’esprit, de confiance, d’espoir, d’optimisme, de solidarité et d’amour bien sûr. C’est très souvent avec le sourire aux lèvres qu’on dévore les pages les unes après les autres.

Fabienne Legrand

En une phrase, cet ouvrage bourré d’humour, d’amour et d’émotions est une véritable pépite au style, à l’écriture et au ton remarquables !.

Aujourd’hui Antoine se porte très bien et étudie le cinéma.