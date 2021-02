Partager Facebook

Parmi les polars incontournables de cette rentrée littéraire figure « La pierre du remords » d’Arnaldur Indridason. Il s’agit du troisième volume de sa série qui met en scène un inspecteur de police à la retraite, Konrad.

Le roman s’ouvre sur la mort d’une femme étouffée avec un sac plastique. Cette femme, c’est Valborg. Peu de temps auparavant, elle avait contacté Konrad afin qu’il l’aide à retrouver l’enfant qu’elle avait abandonné à sa naissance, 50 ans plus tôt. Konrad avait refusé d’entrer en matière. Pourquoi avait-elle abandonné cet enfant ? Sa mort est-elle liée à cet abandon ? Où se trouve cet enfant maintenant ? C’est autour de ces questions que se noue l’intrigue policière. Fait de nombreux interrogatoires et rencontres, le récit habilement construit avance avec lenteur mais sans aucune longueur. Il y est beaucoup question de remords. De ceux de Valborg pour avoir abandonné cet enfant, de ceux de Konrad pour avoir refusé son aide à cette femme discrète, solitaire et écrasée par le passé. Remords également d’autres personnages dont on fait la connaissance au fil des pages. Par ailleurs comme Erlendur, l’autre héros des romans d’Indridason, Konrad est hanté par le passé. En l’occurrence, la mort de son père, escroc notoire, retrouvé mort dans une mare de sang et dont les circonstances qui ont entouré son assassinat n’ont jamais été élucidées. Dans ce polar mélancolique, l’auteur islandais scrute les failles de ses personnages, explore leurs ambiguïtés et porte un regard critique sur la société islandaise. Comme à chacun de ses ouvrages, Indridason nous régale d’un excellent moment de lecture.