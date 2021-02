Microsoft annonce un nouveau Casque sans fil Xbox

Partager Facebook

Microsoft dévoile le Casque sans fil Xbox, le dernier accessoire en date à rejoindre la famille Xbox, qui proposera la meilleure qualité de son et de chat de sa gamme. Le Casque sans fil Xbox sera disponible à partir du 16 mars pour 99,99€ et les précommandes débutent dès aujourd’hui. Vous pouvez vous renseigner auprès de nos revendeurs partenaires et retrouver le casque sur le Microsoft Store.

Le Casque sans fil Xbox offre une qualité audio irréprochable, un confort dans la durée, une expérience personnalisée et une facilité d’utilisation sur vos supports préférés comme les Xbox Series X|S, Xbox One, PCs Windows 10 et appareils mobiles.

Des expériences uniques, pensées pour vous

Avec le Casque sans fil Xbox, vous pourrez jouer sans fil sur plusieurs appareils dont les Xbox Series X|S, Xbox One et PCs Windows 10. Le casque se connecte également aux appareils mobiles en Bluetooth pour que vous puissiez écouter votre musique ou discuter, et il se connecte à votre console grâce à la technologie sans fil Xbox, comme une manette, ce qui signifie qu’aucun câble ou dongle n’est nécessaire. Vous pouvez également appairer simultanément le casque à votre téléphone et à votre Xbox, ce qui permet par exemple de continuer une conversation sur votre téléphone tout en jouant à votre console.

L’application Accessoires Xbox sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC Windows 10 vous permet de personnaliser vos options audio pour une expérience sur mesure. Vous y trouverez un égaliseur, la possibilité d’augmenter les basses, la gestion de la sensibilité de la fonction sourdine automatique, les réglages du microphone et de la luminosité de ce dernier. Le casque peut rester à jour grâce à des mises à jour sans fil depuis votre console, ce qui vous assure d’obtenir une expérience audio premium qui continue à évoluer. Assurez-vous d’installer les dernières mises à jour Windows pour profiter des fonctionnalités personnalisables via l’application Accessoires Xbox sur les appareils Windows 10.