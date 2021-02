Concours : gagnez le jeu “Little Nightmares II” sur Xbox One !

Little Nightmares II est un jeu d’aventure à suspense qui vous place dans la peau de Mono, un jeune garçon prisonnier d’un monde déformé par les transmissions inquiétantes émises par une tour lointaine.

Guidé par Six, la fille au ciré jaune, Mono s’engage dans une aventure qui l’amènera à découvrir les sombres secrets de la tour de l’émetteur afin de sauver sa nouvelle amie d’un destin tragique.

Mais leur voyage ne sera pas de tout repos car ils devront survivre à la menace constante des terrifiants résidents de ce monde.

Oserez-vous faire face à ces nouveaux cauchemars ?

En partenariat avec Bandai-Namco, nous mettons en concours un exemplaire Xbox One (code de téléchargement) du jeu « Little Nightmares II ». Délai de participation au 27 février 2021. Le gagnant sera tiré au sort et recevra directement son code par courriel.

