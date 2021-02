Fall Guys : Un feu d’artifice de chaos convivial, cet été sur Nintendo Switch !

Partager Facebook

Les copains câlins de Mediatonic et les gentils amis de Devolver Digital sont heureux d’annoncer la sortie de Fall Guys: Ultimate Knockout cet été sur Nintendo Switch ! Le duo indomptable s’est fendu d’une bande-annonce électrisante, dévoilée lors du Nintendo Direct, pour mettre en lumière les petits bonbons en gelée les plus stylés de la scène jeu vidéo dans leur nouvel écrin.

Énorme succès depuis sa sortie sur PlayStation 4 et PC, Fall Guys a bénéficié d’un accueil chaleureux de la part des médias généralistes et spécialisés, tout en attirant l’attention des streamers les plus populaires. Fall Guys est LA sensation de l’année 2020, et la folie n’est pas près de s’arrêter en 2021 !

Fall Guys: Ultimate Knockout est disponible sur PlayStation 4 et PC via Steam. Trébuchez jusqu’à fallguys.com, vautrez-vous sur Discord et suivez Fall Guys à la trace sur Twitter pour tout savoir de vos futurs échecs cuisants contre le reste du monde.