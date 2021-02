La console rétro Intellivision Amico sera disponible le 10 octobre 2021 !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

30 jeux seront disponibles à son lancement.

Intellivision Entertainment LLC, l’une des entreprises pionnières et innovantes de l’industrie du jeu vidéo, annonce aujourd’hui que le lancement de sa console Intellivision Amico est prévu pour le 10 octobre 2021. Son objectif est d’apporter une expérience vidéoludique pour toute la famille durant les fêtes de fin d’année. Afin de garantir un lancement optimal, il a été décidé, et ce pour des raisons logistiques dues à la pandémie mondiale, de décaler la sortie sur le marché de cette console familiale.

« L’équipe d’Intellivision est si passionnée, qu’elle travaille d’arrache-pied pour créer quelque chose de vraiment spécial. Nous avons hâte que vous puissiez jouer à l’Amico », déclare Tommy Tallarico, PDG et Président d’Intellivision Entertainment.

En plus des 6 jeux inclus de base dans la console, près de 30 jeux exclusifs aux formats numérique et physique, ainsi qu’une large gamme d’accessoires, seront disponibles au lancement. Tous les jeux bénéficieront de textes en français.

« Suite à la situation sanitaire causée par la Covid-19, nous n’avions pas d’autre choix que de reporter le voyage de presse européen initialement prévu en février. Mais également, nous avons également dû annuler la tournée des centres commerciaux prévue en mars à cause du confinement et des différentes restrictions de voyage. C’est pourquoi nous avons coordonné avec nos partenaires et notre distributeur, Koch Media, un lancement prévu pour la seconde partie de l’année, ce qui nous paraît plus réalisable » explique Hans Ippisch, Président Europe et Directeur Général de la filiale européenne.

En plus de la localisation de tous les jeux Amico, la branche européenne d’Intellivision Entertainment Europe GmbH basée à Nuremberg, est également responsable du développement de 20 titres exclusifs à travers l’Europe (incluant l’Allemagne, l’Italie et le Danemark). Parmi eux nous pouvons retrouver Intellivision Skiing, Intellevision Farkle, Shark ! Shark ! et Cornhole, tous faisant partie des 6 jeux préinstallés dans la console. La classification de ces 6 jeux a été approuvée, l’« Amico Pack-in Bundle » est classée PEGI 7 en France.