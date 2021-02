Monster Hunter™ Rise : nouveau trailer

Partager Facebook

Durant le Nintendo Direct qui s’est tenu hier soir, Capcom à dévoilé une nouvelle bande annonce pour Monster Hunter™ Rise. Cette bande-annonce dramatique présente les nouveaux monstres Rakna-Kadaki et Almudron, cinq monstres de retour, et les habitants du village de Kamura qui se sont regroupés pour repousser la menace de Rampage. Après avoir quitté le village, les chasseurs pourront explorer les nouvelles Cavernes de lave et les Plaines de sable brûlées par le soleil, en plus des lieux de chasse déjà révélés, lorsque le jeu sera disponible sur Nintendo Switch™ le 26 mars 2021.