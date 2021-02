Partager Facebook

EA ANNONCE L’ARRIVÉE DE PLANTS VS. ZOMBIES: LA BATAILLE DE NEIGHBORVILLE™ ÉDITION INTÉGRALE SUR NINTENDO SWITCH LE 19 MARS.

Jouez sur 12 cartes des primes et débloquez des centaines d’objets cosmétiques, de personnages personnalisables et plus encore, en jouant en ligne ou hors ligne.

Chargez les canons à jus et préparez-vous au combat ! PopCap Vancouver, un studio d’Electronic Arts Inc., a annoncé aujourd’hui la sortie de son jeu de tir le plus loufoque sur Nintendo Switch le 19 mars avec Plants vs. Zombies: La Bataille de Neighborville™ Édition Intégrale. Avec l’arrivée de nouveaux joueurs à Neighborville, théâtre d’une guerre permanente entre plantes et morts-vivants, Plants vs. Zombies: La Bataille de Neighborville Édition Intégrale vous permettra de débloquer directement tous les personnages et contenus des éditions standards PlayStation, Xbox et PC, ainsi que le contenu post-lancement, en jouant en ligne ou hors ligne.

Dans Plants vs. Zombies: La Bataille de Neighborville Édition Intégrale, les joueurs doivent accomplir des missions hilarantes et vaincre des boss épiques pour gagner des médailles et débloquer des tenues incroyablement magnifiques. De plus, les joueurs auront accès à 23 personnages entièrement personnalisables, dont une classe Jeu d’équipe pour chaque faction, et à tous les objets cosmétiques déjà sortis, tous disponibles une fois débloqués dans le jeu, sans boutique ni devise premium. Les joueurs peuvent jouer hors ligne, en groupe avec un maximum de trois amis ou dans des parties multijoueur 8c8. Ils pourront éliminer des adversaires, faire exploser des bombes naines et rebondir sur des tas de bave roses en utilisant les capteurs de mouvement pour viser, tout en profitant d’une large palette de paramètres à personnaliser.

« Nous sommes impatients de vous offrir les personnages préférés de Plants vs. Zombies sur Nintendo Switch pour la toute première fois. Les joueurs pourront jouer de chez eux ou en déplacement, c’est comme ils voudront » a déclaré Melvin Teo, producteur chez PopCap Vancouver. « Les capteurs de mouvement de la Switch nous ont permis de développer une nouvelle façon de jouer à Neighborville, et grâce à son système de jeu sur téléviseur ou portable, nous avons pu donner vie au jeu et à ses personnages d’une manière inédite. »

Co-développé avec QLOC S.A., Plants vs. Zombies: La Bataille de Neighborville Édition Intégrale sera disponible sur Nintendo Switch le 19 mars pour 39,99 € et est le premier jeu développé avec le moteur Frostbite™ à sortir sur cette plateforme.