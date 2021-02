Samurai Warriors 5 sera disponible dès cet été !

Partager Facebook

SAMURAI WARRIORS 5 ARRIVE CET ÉTÉ !

RETROUVEZ BIENTÔT LE HACK’N SLASH ULTIME !

Cette toute nouvelle aventure célèbre ainsi le 18 ème anniversaire de cette franchise tant apprécié.

Le dernier opus de cette série à 1 contre 1000, signée Omega Force, est actuellement en développement sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One (mais également sur Xbox Series X|S grâce à la fonctionnalité Smart Delivery), et PC via Steam®.

SAMURAI WARRIORS 5 marque un renouveau, une nouvelle entrée rafraichissante pour cette franchise culte. Les joueurs y découvriront une toute nouvelle histoire, des personnages retravaillés ainsi qu’une présentation visuelle plus stylisée. Une toute nouvelle ère commence pour la série SAMURAI WARRIORS. Le titre place les joueurs au cœur de l’ère Sengoku et met en lumière les personnages de Nobunaga Oda et de Mitsuhide Akechi. Mais que se cache-t-il derrière cet électrifiant combat de samouraïs ? Découvrez-le durant le live mensuel de SAMURAI WARRIORS 5, débutant le 25 février, avec des updates régulières jusqu’à la sortie du jeu cet été !