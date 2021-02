Zynga et Lucasfilm Games annoncent Star Wars: Hunters™ sur Nintendo Switch

Zynga Inc, leader mondial du divertissement interactif, et Lucasfilm Games présentent Star Wars: Hunters, un jeu de combat en arène compétitif qui débarquera sur Nintendo Switch et appareils mobiles pour 2021. Star Wars: Hunters rassemblera des joueurs du monde entier pour participer à des batailles multijoueurs passionnantes en escouade. Les joueurs pourront incarner un large éventail de nouveaux personnages de Star Wars. La bande-annonce officielle a été présentée aujourd’hui durant le Nintendo Direct.

Se déroulant après la chute de l’Empire galactique, Star Wars: Hunters connectera les joueurs en temps réel pour combattre dans des environnements inspirés des lieux emblématiques de Star Wars. Les joueurs pourront choisir leurs héros parmi de nombreux nouveaux personnages à la fois uniques et spécifiques, notamment des chasseurs de primes audacieux, des héros de la rébellion et des stormtroopers impériaux. Star Wars: Hunters est un jeu d’action qui plonge les joueurs dans des batailles Star Wars rapides et visuellement époustouflantes.

« Proposer aux fans passionnés Star Wars: Hunters sur Nintendo Switch représente une étape vraiment passionnante pour Zynga », déclare Bernard Kim, président de la Publication chez Zynga. « Nous avons créé Star Wars: Hunters pour tous les fans qui souhaitent s’immerger dans un jeu d’action intense se déroulant dans l’univers de Star Wars. Nous avons hâte de voir les joueurs Switch nous suivre avec passion dans nos premiers pas sur console. »

« Nous sommes vraiment ravis que Zynga lance son premier jeu sur console, Star Wars: Hunters, sur Nintendo Switch », déclare Steve Singer, vice-président principal des Relations avec les éditeurs et les développeurs, chez Nintendo of America. « Nous sommes impatients que les joueurs de Nintendo Switch du monde entier puissent découvrir cette franchise de renommée mondiale dans un tout nouveau format. »

« Star Wars: Hunters s’inspire des histoires et des décors classiques de Star Wars, mais dans une esthétique et un esprit différents de tout ce que nous avons fait jusqu’ici », déclare Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games. « Nous nous réjouissons de présenter à nos fans ce casting de personnages extrêmement créatifs. Les joueurs vont pouvoir rejoindre leurs amis dans des batailles passionnantes sur Nintendo Switch chez eux comme à l’extérieur. »

Star Wars: Hunters pourra être téléchargé gratuitement sur Nintendo Switch, sur l’App Store ou Google Play. Il n’est pas nécessaire d’avoir un abonnement Nintendo Switch Online pour télécharger Star Wars: Hunters et y jouer.

Les joueurs peuvent en savoir plus sur Star Wars: Hunters et recevoir des mises à jour du jeu en visitant www.swhunters.com