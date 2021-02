Minit Fun Racer : un jeu de course pour la bonne cause

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le cœur sur la main et la main sur l’accélérateur, Kitty Calis, Jan Willem Nijman, Jukio Kallio et Dominik Johann démarrent au quart de tour avec Minit Fun Racer, un petit jeu de course dans lequel chaque seconde compte. Le jeu est disponible sur Steam au prix riquiqui de 2,39 €, et l’intégralité des profits réalisés avec les ventes de Minit Fun Racer iront directement à des œuvres de charité. Pour toujours.

Enfourchez votre scooter et naviguez au milieu du trafic dense d’une ville fiévreuse et les débris sablonneux d’un désert aride, et arrivez juste à temps pour le coucher de soleil. Sympathiser avec le marchand local, amasser des pièces, avaler des tremplins gigantesques et accomplir tous les objectifs qui se présentent à vous à chaque tour jusqu’à en voir le bout : le programme s’annonce fun et chargé !

Découvrez Minit Fun Racer sur Steam et jouez-y encore et encore et encore.