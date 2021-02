World’s End Club bientôt disponible sur Nintendo Switch !

Partager Facebook

Découvrez l’histoire du Club des battants dès le 28 mai 2021 sur Nintendo Switch™. Le jeu sera disponible dans une édition physique spéciale intitulée « The Deluxe Edition».



À propos du jeu :

World’s End Club, le dernier jeu de Kotaro Uchikoshi et Kazutaka Kodaka, auteurs des célèbres séries de jeux Danganronpa et Zero Escape, vous propose de découvrir un conte empli d’espoir et accessible à tous.

Le « Club des battants », un groupe réunissant des étudiants marginaux de tout le Japon, se retrouve subitement piégé dans un étrange parc d’attractions durant un voyage scolaire. Afin de lever le voile sur les mystères entourant leur situation et trouver une échappatoire, les étudiants devront participer à un jeu de survie qui mettra leur amitié à rude épreuve !

Avec ses graphismes colorés, ses personnages attachants, son gameplay accessible et son histoire captivante, World’s End Club vous embarquera dans une expérience inoubliable !

Caractéristiques :

Test d’amitié : Mettez-vous dans la peau de personnages uniques et colorés, testez la force de leurs liens et levez le voile sur les mystères qui les entourent.

Mettez-vous dans la peau de personnages uniques et colorés, testez la force de leurs liens et levez le voile sur les mystères qui les entourent. Charmes et mystères : Immergez-vous dans un monde vibrant où des paysages colorés et ludiques se mêlent à des phénomènes surnaturels !

: Immergez-vous dans un monde vibrant où des paysages colorés et ludiques se mêlent à des phénomènes surnaturels ! De la narration à la plateforme : Alternez entre séquences interactives et phases de plateforme dans cette aventure unique ! L’expérience World’s End Club fait passer le genre narratif au niveau supérieur !

Contenu de la «The Deluxe Edition» :

Le jeu World’s End Club surNintendo Switch™

surNintendo Switch™ L’extrait de la bande originale en format numérique « Anthem of friendship »

Le mini artbook « Go-Getters Club Yearbook »

Une jaquette réversible

Informations :