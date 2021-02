[BlizzConline 2021] – Blizzard Entertainment ressuscite Diablo® II en 2021 sur PC et consoles

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Diablo II: Resurrected™ est une reconstitution fidèle de Diablo II et de son extension primée permettant de revivre une aventure intemporelle agrémentée de graphismes en 3D ultra détaillés en haute résolution et d’un son Dolby Surround 7. Disponible plus tard dans l’année sur PC Windows®, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et Nintendo Switch™. Inscrivez-vous sur Diablo2.com pour tenter de participer à l’alpha technique à venir sur PC.

Diablo® II,l’un des titres PC les plus acclamés de toute l’histoire du jeu vidéo, est de retour… redécouvrez les Enfers comme vous ne les avez jamais vus. Blizzard Entertainment a annoncé aujourd’hui Diablo II: Resurrected™, la remasterisation ultime de Diablo II et son extension Lord of Destruction®, deux épisodes majeurs de la série de jeux de rôle et d’action emblématique.

D’après Time magazine, Diablo II est « probablement le meilleur jeu de rôle, le meilleur jeu de type dungeon-crawler, et le meilleur jeu PC de tous les temps. »* Diablo II: Resurrected propose aux vétérans et à une nouvelle génération de joueurs de plonger dans l’histoire sombre du jeu, de partir à la chasse au butin et de profiter d’un gameplay endiablé de type hack-and-slash avec des effets visuels modernes tirant parti des machines de jeu actuelles.

Les modèles originaux en 2D ont été entièrement revus et possèdent désormais un rendu en 3D et des effets physiques, un éclairage dynamique, des animations retravaillées et des effets de sorts remis au goût du jour, le tout dans une résolution pouvant aller jusqu’à 4K.†Les 27 minutes de cinématiques retraçant l’épopée du mystérieux Rôdeur noir ont été entièrement remaniées, image par image. L’ambiance sonore cauchemardesque de Sanctuaire et sa bande originale inoubliable ont également bénéficié d’une amélioration et sont compatibles Dolby Surround 7.1. Les améliorations sonores et visuelles de Diablo II: Resurrected sont l’écrin parfait pour mettre en valeur le gameplay et les mécaniques de jeu qui passionnent les joueurs du monde entier depuis tant d’années.

« Diablo II a été décisif pour Blizzard et pour des millions de joueurs du monde entier. Avec Diablo II: Resurrected, nous sommes heureux de proposer ce grand classique sur PC et consoles avec une progression partagée sur les plateformes compatibles, afin que les joueurs puissent revivre ou découvrir tout l’univers de Diablo II sur la plateforme de leur choix, a déclaré J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment. Grâce aux nouveaux effets visuels et sonores haute résolution de Diablo II: Resurrected, le jeu est aussi amusant et captivant qu’il y a 20 ans. »

Les joueurs nostalgiques qui préfèrent la version d’origine pourront passer de la version classique à la version moderne, et inversement, à tout moment à l’aide d’une seule touche. Même si Diablo II: Resurrected ressemble à un nouveau jeu, le gameplay et les systèmes du jeu d’origine sont exactement les mêmes qu’à l’époque, seules quelques améliorations de confort ont été ajoutées, comme le coffre partagé.

Diablo II: Resurrected propose sept classes de personnages hautement personnalisables : l’amazone, le barbare, le nécromancien, le paladin et la sorcière, issus du jeu de base, ainsi que l’assassin et le druide, apparus avec l’extension Lord of Destruction. Pour personnaliser leurs héros, les joueurs pourront choisir des compétences et des talents, fabriquer des objets et les sertir, collecter des ensembles complets, acquérir des armes et des armures uniques, assembler des combinaisons de mots runiques, et bien plus.

Diablo II: Resurrected est un pack complet proposant toute une vie d’aventure, qui embarque les joueurs dans le monde dangereux de Sanctuaire où ils devront affronter Diablo, le Seigneur de la Terreur, et ses serviteurs des Enfers à travers les quatre actes palpitants de la campagne de Diablo II. Ils pourront y retrouver leur bien-aimé mentor Deckard Cain, combattre aux côtés de l’archange Tyraël, et rencontrer des personnages devenus légendaires dans l’histoire du jeu vidéo. Cette édition comprend également tout le contenu de l’extension Lord of Destruction, qui permet de découvrir la suite de l’histoire avec l’acte V, où les joueurs devront gravir le funeste mont Arreat pour affronter Baal, seigneur de la Destruction.

Développé par Blizzard Entertainment et son studio interne Vicarious Visions, Diablo II: Resurrected sera disponible plus tard dans l’année sur PC Windows®, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et Nintendo Switch™. Grâce à la progression partagée** entre les plateformes compatibles, les joueurs pourront retrouver leurs personnages et tous leurs objets, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils jouent.

Les courageux aventuriers peuvent obtenir plus d’informations, et s’inscrire pour avoir une chance de participer à l’alpha technique sur PC à venir sur le site www.diablo2.com. Le site officiel propose également plus de détails, dont des informations sur le prix et la disponibilité.