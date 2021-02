[BlizzConline 2021] – Hearthstone® prend son envol pour l’année du Griffon

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dès le début de la nouvelle année de Hearthstone, tous les joueurs pourront aisément débloquer les 235 cartes du nouvel ensemble fondamental, qui remplace les ensembles classique et de base existants. Forgés dans les Tarides™, la première extension de l’année, est disponible en préachat dès maintenant. Elle contient 135 nouvelles cartes inspirées par l’une des régions les plus emblématiques et appréciées de World of Warcraft®. Hearthstone : Livre des Mercenaires, un nouveau mode de jeu solo et compétitif dans lequel les joueurs recrutent et améliorent de puissants personnages d’Azeroth pour leur faire disputer des combats, est prévu pour plus tard dans l’année.

Hearthstone® s’envolera pour une nouvelle ère dans les semaines à venir, avec le début de l’année du Griffon,qui introduira des modifications majeures, des centaines de nouvelles cartes et des nouvelles façons de jouer. L’année du Griffon décollera avec sa première extension, Forgés dans les Tarides™, inspirée par la région du même nom de World of Warcraft®, où des millions de braves aventuriers de la Horde se sont fait les dents (ou les défenses) et ont commencé à écrire leur légende.

Le début de l’année du Griffon coïncide avec la sortie du nouvel ensemble fondamental de Hearthstone, qui remplace les ensembles classique et de base existants par une sélection de 235 cartes (anciennes et nouvelles) conçues pour redynamiser le jeu, aussi bien pour les joueurs actuels que les nouveaux venus. L’ensemble fondamental s’accompagne du nouveau format Classique, qui permettra aux joueurs de composer des decks et de s’affronter avec les cartes originales de Hearthstone, présentes lors de la sortie du jeu en 2014.

Plus tard dans l’année sortira Hearthstone : Livre des Mercenaires, un tout nouveau mode solo et compétitif qui propose aux joueurs d’assembler et améliorer des équipes constituées des plus grands héros et méchants d’Azeroth, pour les mettre à l’épreuve dans une série de combats tactiques captivants et en perpétuelle évolution.

Les joueurs verront leurs mercenaires gagner de l’expérience, de l’équipement et de nouvelles capacités, et évoluer en des versions plus puissantes d’eux-mêmes au fil de missions générées aléatoirement et à la forte rejouabilité, inspirées des roguelikes.

« L’année du Griffon s’annonce palpitante et débordante de nouveau contenu et d’expériences inédites pour Hearthstone, prévoit J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment. Forgés dans les Tarides nous propulsera dans une région typique de World of Warcraft, chère à nos cœurs et à nombre de nos joueurs, le nouvel ensemble fondamental perpétuera la tradition de renouvellement annuel du jeu, et Hearthstone : Livre des Mercenaires et le nouveau mode Classique fourniront encore plus d’options de jeu amusantes. »

Extension Forgés dans les Tarides

Forgés dans les Tarides, véritable hommage aux débuts de World of Warcraft, comprend 135 nouvelles cartes inspirées des personnages et récits qui ont caractérisé cette région aussi bien-aimée qu’éprouvante. En plus de nouveaux mots-clés et mécaniques de jeu, Forgés dans les Tarides ajoute 10 serviteurs mercenaires légendaires, représentant chacun une classe de Hearthstone différente, dont l’histoire sera contée tout au long de l’année du Griffon, y compris dans le futur nouveau mode de jeu : Hearthstone : Livre des Mercenaires.

Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent préacheter le mégapack Forgés dans les Tarides (79,99 €), qui contient 85 paquets de cartes de l’extension (dont 5 paquets de cartes dorées contenant exclusivement des cartes dorées), 2 cartes légendaires dorées aléatoires, le dos de carte et le héros alternatif Hamuul Totem-Runique, ainsi que des avantages de champs de bataillequi dureront jusqu’à la fin de l’extension. Le pack de préachat Forgés dans les Tarides est également disponible au prix de 49,99 € et comprend 60 paquets de cartes de l’extension, 2 cartes légendaires aléatoires et le dos de carte Hamuul Totem-Runique.

Hearthstone : Livre des Mercenaires

Hearthstone : Livre des Mercenaires est un futur nouveau mode solo et compétitif qui proposera aux joueurs de réunir de puissants personnages de l’univers Warcraft®, anciens et nouveaux, et de les faire monter de niveau dans des combats tactiques captivants. La sortie de Hearthstone : Livre des Mercenaires est prévue pour le courant de l’année, et de plus amples informations seront dévoilées à l’approche de la date.

Ensemble fondamental et format Classique

L’ensemble fondamental de Hearthstone débarquera avec l’ouverture de l’année du Griffon. Déblocable gratuitement pour tous les joueurs au fil de leur montée de niveau et mis à jour chaque année, l’ensemble fondamental remplace les ensembles classique et de base par une sélection de 235 cartes nouvelles et existantes visant à renouveler Hearthstone et à assurer un démarrage en douceur pour les nouveaux joueurs. L’ensemble fondamental comprendra 160 cartes de classe et 75 cartes neutres, parmi lesquelles des versions revisitées des serviteurs légendaires représentant les plus redoutables dragons de Warcraft, dont Aile de mort, Malygos et Ysera.

Autre nouveauté de l’année du Griffon : le format Classique, qui invite les joueurs à découvrir ou redécouvrir le jeu tel qu’il l’était à sa sortie, en 2014. Complémentaire aux formats Standard et Libre, le format Classique bénéficiera d’un suivi constant, avec ses propres récompenses et son classement, et comprendra toutes les cartes originales de Hearthstone dans leur première version.

Rendez-vous sur www.playhearthstone.compour plus d’informations sur Forgés dans les Tarides, Hearthstone : Livre des Mercenaires et le futur ensemble fondamental.