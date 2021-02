[BlizzConline 2021] – Les joueurs franchissent à nouveau la Porte des ténèbres dans World of Warcraft® Burning Crusade Classic™

Partager Facebook

Redécouvrez le monde brisé de l’Outreterre tel qu’il était lors de la sortie de la toute première extension de WoW Classic signée Blizzard Entertainment, disponible plus tard dans l’année. Burning Crusade Classic™ est inclus pour tout abonnement existant à World of Warcraft sans frais supplémentaires.

Au-delà de la Porte des ténèbres, sur le royaume brisé de l’Outreterre, les armées démoniaques de la Légion ardente préparent une invasion qui menace le monde d’Azeroth. Plus tard dans l’année, les joueurs de World of Warcraft® pourront revenir sur les terres dévastées par la corruption de la péninsule des Flammes infernales afin d’arrêter l’incursion à sa source, redécouvrir ce qui se terre dans les forêts fongiques du marécage de Zangar, et affronter une nouvelle fois Illidan le Traître dans Burning Crusade Classic™, la reconstitution authentique par Blizzard Entertainment de la toute première extension de World of Warcraft.

« La communauté de World of Warcraft a souhaité ardemment WoW Classic, et les joueurs ont désormais hâte de poursuivre leur aventure dans The Burning Crusade, » a déclaré J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment, « Depuis la sortie de WoW Classic, et à travers les mises à jour de contenu, nous avons beaucoup appris des attentes actuelles des joueurs. Nous nous inspirons de cela pour rendre ces nouvelles aventures en Outreterre plus épiques que jamais, à la fois pour les joueurs qui franchissent la Porte des ténèbres pour la première fois, et pour ceux qui redécouvrent ce contenu. »

Burning Crusade Classic bénéficie des bases fondamentales de WoW Classic, afin d’offrir aux joueurs une occasion unique de vivre ou revivre le prochain chapitre légendaire de la saga Warcraft®. Dès le lancement, et au fil des mises à jour de contenu à venir, cette version permettra de redécouvrir les fonctionnalités de 2007, dont :

Le royaume brisé de l’Outreterre : parcourez les dangereux reliefs des Tranchantes, là où même les dragons n’osent s’aventurer ; chassez aux côtés des Orcs Mag’har non corrompus, au sein des îles en lévitation de Nagrand ; affrontez les agents démoniaques de la Légion aux portes du Temple noir, et bien plus.

Deux nouvelles races jouables : combattez pour la Horde parmi les Elfes de sang, à la recherche d'une nouvelle source de puissance arcanique, dont ils dépendaient autrefois, ou rejoignez l'Alliance en tant que Draeneï, peuple exilé de l'Outreterre en quête d'un nouveau foyer.

combattez pour la Horde parmi les Elfes de sang, à la recherche d’une nouvelle source de puissance arcanique, dont ils dépendaient autrefois, ou rejoignez l’Alliance en tant que Draeneï, peuple exilé de l’Outreterre en quête d’un nouveau foyer. Rassemblez-vous aux portes de l’arène : prouvez votre valeur aux côtés de vos alliés les plus fidèles dans des combats JcJ en 2c2, 3c3 ou 5c5 dans l’arène des Épreuves ou le Cercle de sang.

Parcourez l'extension sur votre monture volante : prenez votre envol dans le ciel chaotique de Raz-de-Néant et propulsez-vous au-dessus de la vallée d'Ombrelune avec l'arrivée des montures volantes en Outreterre.

prenez votre envol dans le ciel chaotique de Raz-de-Néant et propulsez-vous au-dessus de la vallée d’Ombrelune avec l’arrivée des montures volantes en Outreterre. Bravez les dangers des raids et donjons : partez à la conquête de donjons à 5 joueurs dans la forteresse cristalline du donjon de la Tempête et les grottes du Temps, où les héros seront témoins du passé d’Azeroth. Assiégez les couloirs hantés du raid à 10 joueurs de Karazhan, et rassemblez l’équipement qui vous permettra de vous confronter à Kil’jaeden dans le raid à 25 joueurs du plateau du Puits de soleil.

De nouvelles options pour les héros : optez pour le métier de joaillier et taillez de puissantes gemmes à sertir dans votre équipement ; choisissez entre la faction de l'Aldor et celle des Clairvoyants à Shattrath pour obtenir des récompenses uniques ; incarnez un paladin pour la Horde ou un chaman pour l'Alliance, et bien plus.

Avant de franchir la Porte des ténèbres, les joueurs auront un choix à effectuer pour chacun de leur personnage de WoW Classic : progresser vers Burning Crusade avec les autres héros de la Horde et de l’Alliance sur leur royaume, ou continuer à explorer le contenu original de WoW Classic sur les tout nouveaux royaumes « Classic Era » qui ouvriront leurs portes avec l’arrivée de Burning Crusade Classic. Les joueurs désireux de profiter des deux mondes pourront « cloner » chacun de leurs personnages de WoW Classic grâce à un service payant optionnel, ce qui permettra à leurs héros de plonger dans Burning Crusade Classic tandis que leurs clones continueront l’aventure originale sur un royaume Classic Era. Plus de détails sur chaque type de royaume et les options pour les personnages seront communiqués ultérieurement.

Peu avant la sortie de l’extension, Blizzard proposera un service optionnel de Sésame vers le niveau 58 pour permettre aux joueurs dont les personnages n’ont pas atteint le niveau requis de rejoindre leurs amis en Outreterre. Afin de préserver l’intégrité de l’avancée des joueurs dans WoW Classic, ce Sésame ne pourra pas être utilisé sur les royaumes Classic Era, ni avec un nouveau personnage Elfe de sang ou Draeneï. De plus, cette option ne sera disponible que pour un seul personnage par compte World of Warcraft. Plus de détails, dont le prix et la disponibilité, seront annoncés à une date ultérieure.

Comme pour WoW Classic, l’accès à Burning Crusade Classic sera inclus pour tout abonnement existant à World of Warcraft sans frais supplémentaires. Blizzard Entertainment lancera bientôt une bêta de Burning Crusade Classic, afin de récolter les commentaires des joueurs et s’assurer du bon équilibre entre authenticité et amusement. Plus d’informations sur la bêta, dont les modalités d’inscription, seront communiquées à une date ultérieure.