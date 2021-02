Date de sortie de Blade & Soul: Revolution

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le tout dernier RPG en monde ouvert de Netmarble, annonce officiellement sa date de sortie : le 4 mars 2021 sur App Store et Google Play. Le jeu a déjà rencontré un grand succès en Corée et dans d’autres pays d’Asie, avec notamment une récompense de “Meilleur Jeu sur Google Play” en Corée du Sud en 2019, Blade & Soul Revolution sera bientôt disponible pour les joueurs du monde entier.

Blade & Soul Revolution est un RPG mobile en monde ouvert disposant de graphismes époustouflants tirés de la version PC en ligne de Blade & Soul, le tout étant adapté au format mobile afin de proposer une expérience authentique et cohérente. Le jeu proposera cinq professions différentes pour son lancement : Blade Master, Destroyer, Kung Fu Master, Force Master, et Summoner. Tous les joueurs qui s’étaient pré-inscrits disposeront de récompenses avec notamment 1000 cristaux noirs et un animal de compagnie premium (un Lumi pour les utilisateurs Android et un Sparkie pour les utilisateurs d’iPhone).

Le jeu reste fidèle à ses racines PC avec ses graphismes 3D de qualité et son contenu gigantesque. Tout a été remanié pour fonctionner parfaitement sur les appareils mobiles. Blade & Soul Revolution se déroule dans un monde fantastique inspiré par l’Asie. Le jeu bénéficie du moteur Unreal Engine 4 permettant d’offrir des combats de faction en temps réel impressionnants et une expérience de gameplay incomparable. Les joueurs occidentaux bénéficieront de paramètres améliorés tel que le changement de système de consommation d’endurance pour des sessions de jeu plus agréables.

Blade & Soul Revolution sera disponible dans le monde entier le 4 mars 2021 dans 149 pays sur App Store et dans 126 pays sur Google Play. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site officiel et suivre Blade & Soul Revolution sur Facebook, Instagram et YouTube.