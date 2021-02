Guilty Gear – Strive : I-NO rejoint le casting

Partager Facebook

I-No, la musicienne voyageuse du temps est la dernière à avoir rejoint l’effectif de Guilty Gear™ -Strive-. Découvrez-la dans la nouvelle bande-annonce du jeu. Après s’être séparé de That Man et de Raven, I-No poursuit son voyage en compagnie de Marlene et sa guitare électrique, avec laquelle elle produit des ondes sonores nocives et des coups puissants pour ses ennemis.

Les précommandes du jeu sont désormais disponibles sur le PlayStation Store et sur PC . Les détenteurs du jeu sur PlayStation 4 pourront passer gratuitement à la version du jeu sur PlayStation 5. Guilty Gear™ -Strive- sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC le 9 avril 2021. Les joueurs qui achèteront les Deluxe et Ultimate Edition pourront accéder au jeu à partir du 6 avril 2021.*

*L’accès anticipée permettra de bénéficier de 13 personnages jouables sur 15. Pour le Mode Histoire, uniquement le prologue sera disponible avant la sortie du jeu. Durant l’accès anticipée, le mode en ligne ne sera pas disponible.