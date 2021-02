Samouraï Shodown : Chamcham au casting et détails du season pass 3

Partager Facebook

SNK dévoile également davantage d’informations concernant le Season Pass 3 de Samurai Shodown, qui sera lancé le 16 mars. Cham Cham sera la première à le rejoindre, pour un total de quatre personnages DLC.

Cham Cham est la jeune sœur d’un puissant guerrier qui réside dans un village au cœur de Green Hell, une forêt luxuriante située en Amérique du Sud. Ses attaques sont difficiles à déchiffrer de par son impétuosité. Accompagnée de son singe Paku Paku, elle quitte souvent le confort de son village pour explorer la nature, ce qui la conduit généralement vers des situations périlleuses. Mais cette fois, elle a une mission : retrouver son grand frère.

Le quatrième personnage du Season Pass 3 de Samurai Shodown sera un combattant issu de la franchise acclamée Guilty Gear. Créée en 1998 par Arc System Works Co., Ltd., cette série de jeux de combat en 2D est appréciée pour ses personnages originaux, ses éléments d’action effrénée et son univers fascinant de SF fantasy. Plus d’informations sur cette collaboration seront partagées prochainement.

En complément du nouveau personnage en DLC, le Season Pass 3 de Samurai Shodown sera accompagné d’une mise à jour de l’équilibrage gratuite le 16 mars qui inclura les nouvelles mécaniques de brise-garde.