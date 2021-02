Street Fighter V : lancement de la saison 5

Partager Facebook

Il y a un peu plus de cinq ans, Street Fighter V a été lancé pour les fans de jeux de combat du monde entier. Depuis lors, le jeu n’a cessé de croître et d’évoluer pour devenir la référencedu VS Figthing. La cinquième et dernière saison historique de Street Fighter V est officiellement lancé avec la sortie du nouveau personnage Dan Hibiki et du contenu gratuit pour tous les joueurs sur PlayStation®4 et Steam. Cela inclut un nouveau mécanisme de combat “V-Shift”, une nouvelle scène d’entraînement et un équilibre de combat mis à jour pour tous les personnages jouables.

Aujourd’hui, Dan Hibiki lance la saison 5 de Street Fighter V avec ses railleries et ses techniques de combat autoproclamées “Master of Saikyo”. Pilier de la série Street Fighter Alpha et dernier épisode de Street Fighter IV, Dan Hibiki est un partenaire d’entraînement de Ryu et Ken. Il se considère comme bien équipé pour “former” tous ceux qui ne reculent pas. Dan peut désormais être ajouté à la liste de Street Fighter V grâce au Pass personnage de la saison 5 ou au Pass Premium de la saison 5. Il peut également être acquis séparément. Voir ci-dessous pour les détails du Pass Saison 5.

Egalement disponible dès aujourd’hui en tant que mise à jour gratuite pour tous les joueurs de Street Fighter V, un puissant mécanisme de combat “V-Shift” offre aux joueurs de toutes nouvelles options et stratégies défensives. Ne coûtant qu’une barre de jauge V, lorsqu’il est correctement chronométré, V-Shift permet aux joueurs d’exécuter un backdash totalement invincible qui ralentit le temps pendant une courte période, aidant les combattants à mieux planifier leurs contre-attaques. En outre, tous les joueurs peuvent désormais acquérir gratuitement une nouvelle étape d’entraînement appelée “The Grid Alternative”, ainsi qu’un équilibre de combat actualisé pour tous les personnages jouables, ce qui ajoute encore plus de profondeur de jeu et améliore le système de combat du jeu.

Pour le reste de la saison 5, quatre autres personnages se préparent à rejoindre le combat dans Street Fighter V : Edition Champion : Rose (printemps 2021), Oro (été 2021), Akira (été 2021), et un cinquième et dernier personnage non annoncé (automne 2021). Au total, 26 nouveaux costumes et deux nouvelles scènes sont également prévus pour la saison 5, dont le stage de Rose (printemps 2021) et le stage d’Akira (été 2021).

Pour profiter des nouveaux personnages et du contenu associé, deux différents pass Street Fighter V Saison 5 sont disponibles dès maintenant : Le pass personnage de la saison 5 et le pass Premium de la saison 5. Voici un aperçu de ce qui est inclus avec chaque pass :

Pass de personnage pour la saison 5 :

Les cinq personnages de la saison 5 et les couleurs des costumes 3-10 Cinq costumes de bataille (un pour chaque personnage de la saison 5) Six titres Contenu en prime : Onze* Thèmes exclusifs de PS4 et fonds d’écran Steam

Pass Premium pour la saison 5 :

Les cinq personnages de la saison 5 et les couleurs des costumes 3-10 26 NOUVEAUX Costumes Deux nouvelles étapes Toutes les couleurs de costumes pour tous les personnages de la saison 5 Huit titres