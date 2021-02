Razer dévoile sa nouvelle webcam, la Razer Kiyo Pro

Partager Facebook

MONTREZ VOTRE PROFESSIONNALISME AVEC LA QUALITÉ VIDÉO EXCEPTIONNELLE DE LA NOUVELLE WEBCAM RAZER KIYO PRO

Grâce à ses fonctionnalités vidéo de pointe quelles que soient les conditions d’éclairage, la nouvelle webcam de Razer délivre des images de qualité studio pour des visioconférences de niveau professionnel

la Razer Kiyo Pro, une caméra USB avec un capteur de lumière adaptatif très performant pour offrir une fidélité d’image à la pointe du marché, même dans des conditions de faible luminosité. Associant un capteur ultrasensible CMOS à la technologie STARVIS™1, la Kiyo Pro apporte une qualité d’image de niveau professionnel aux visioconférences et aux streams.

Le télétravail est désormais un élément important de la vie professionnelle, la demande pour une meilleure qualité d’image lors d’appels vidéo est plus forte que jamais. Les caméras intégrées des laptops n’ont pas la résolution et le framerate nécessaires pour des visioconférences d’aspect professionnel et la plupart des caméras ont du mal à supporter un éclairage qui n’est pas idéal, donnant une image floue et sombre qui peut avoir un impact sur une présentation professionnelle. La Kiyo Pro résout ces problèmes avec un capteur de lumière adaptatif haute-performance, offrant une image supérieure dans presque toutes les conditions d’éclairage.

« Pour la visioconférence comme pour le streaming, une qualité vidéo fluide et cristalline est un élément essentiel de l’expérience », a déclaré Alvin Cheung Senior Vice President de Razer’s peripherals business unit. « La Kiyo Pro, avec ses performances fantastiques avec une faible lumière, est idéale pour ceux qui travaillent depuis chez eux et qui veulent impressionner leurs clients et collègues, ainsi que pour les streamers voulant divertir leur public avec une image lumineuse et vibrante. »

Imagerie avancée. Fidélité absolue.

Au cœur de la nouvelle Kiyo Pro se trouve un capteur avancé CMOS type 1/2.8 disposant de la technologie STARVIS™. STARVIS™ est une technologie de pixel rétro-éclairé, utilisée dans les capteurs CMOS des caméras de surveillance, pour créer des images de haute qualité à partir de de la plage de lumière visible et proche infrarouge. En incorporant cette technologie dans la Kiyo Pro, les appels vidéo auront une image toujours claire et lumineuse, même dans les conditions d’éclairages typiques d’une journée de travail à domicile comme les pièces sombres, l’éclairage intense, le rétro-éclairage ou simplement l’éclairage de l’écran.

La Kiyo Pro est capable de fournir une image non compressée en full HD 1080p 60FPS, pour une fidélité et un détail d’image inégalés. Le mode HDR 30 FPS augmente la gamme dynamique, corrige les zones surexposées ou sous-exposées, élimine les ombres si le sujet est éclairé par l’arrière, pour des couleurs éclatantes et un éclairage uniforme, sur toute l’image.

L’objectif grand angle de la Kiyo Pro offre 3 choix de champ de vision : 103°, 90° ou 80°, idéal pour le streaming ou les visioconférences. L’angle de 103° est suffisamment large pour que l’on puisse voir tous les participants lors d’une visioconférence en groupe ou pour permettre aux spectateurs des streamers de voir clairement les activités en direct, tandis que l’angle de 80° est parfait pour une vidéo professionnelle en portrait ou une fenêtre en facecam engageante lors des sessions de streams.

Flexible et rapide

La Kiyo Pro dispose d’une série de fonctions supplémentaires pour s’adapter à n’importe quel set up. Avec des options de montage flexibles pour l’écran, le bureau ou le trépied, la Kiyo Pro peut être parfaitement positionnée pour être utilisée comme une caméra de streaming, quel que soit l’espace disponible. Le large champ de vision et le montage sur trépied font de la Kiyo Pro la solution idéale pour les visioconférences de groupe, et son microphone stéréo omnidirectionnel 16bits garantit une excellente captation des voix de tous participants.

Pour une performance vidéo non compressée maximale, la Kiyo Pro utilise une connexion USB 3.0 pour transmettre un signal de 5Go/s. Un cache de protection est inclus pour à la fois protéger l’objectif et assurer la confidentialité de l’utilisateur lorsqu’il n’utilise pas la Kiyo Pro.

Pour plus d’information sur la Razer Kiyo Pro, rendez-vous ici .

À PROPOS DE LA KIYO PRO

Spécificités de la caméra:

Type de connexion : USB3.0

Résolution de l’image : 2.1 Megapixels

Résolution vidéo : 1080p @ 60/30/24FPS / 720p @ 60FPS / 480p @ 30FPS / 360p @ 30FPS

Encodage vidéo: H.264 codec

Résolution fixe de l’image : 1920×1080

Personnalisation des paramètres de qualité d’image: Oui

Diagonal Field of View (FOV): 103°, 90°, 80°

Type de focus : Auto

Options de montage: Joint en L et triépied (non inclus)

Longueur du câble : 1.5 mètres de câble tressé

Spécificités du microphone

Channels: Stereo

Codec audio: 16bit 48KHz

Courbe de directivité: Omnidirectionelle

Sensibilité: -38dB

Système requis

PC avec un port USB

Windows® 8 (ou plus)

Connexion Internet

500 MB d’espace disponible sur le disque dur

Compatible avec Open Broadcaster Software et Xsplit

PRIX ET DISPONIBILITÉ

La Kiyo Pro sera disponible dès le 23 février 2021 sur Razer.com au prix de 209,99€ MSRP

Disponibilité chez les revendeurs agréés:1er trimestre 2021