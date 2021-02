Two Point Hospital voyage dans l’espace et le temps avec son nouveau DLC !

Une aventure aux confins de la santé avec Rupture Temporelle, disponible sur Steam

SEGA® Europe Ltd. et Two Point Studios™ Ltd s’échappent pour un voyage déjanté à travers l’espace et le temps dans Two Point Hospital™: Rupture Temporelle, le nouveau contenu additionnel disponible dès maintenant sur Steam pour la simulation hospitalière de référence. Un doute vous habite ? Capitaine Hier – inventeur, entrepreneur et charlatan à plein temps – vous convaincra certainement avec sa dernière trouvaille, l’Hieriseur. D’après lui, cette machine à voyager dans le temps est absolument sans danger : « Pas d’entourloupe, pas de conséquence et pas de question ». Qui est prêt à courir le risque ?

Point Hospital: Rupture Temporelle entre dans la quatrième dimension avec de nouveaux défis relevés et de nombreuses maladies inhabituelles. L’Hieriseur vous invite dans trois environnements inédits : le Moyen-Âge, l’ère préhistorique et le futur souffrent chacun de leurs pathologies anachroniques spécifiques, pour un total de 34 nouvelles maladies invraisemblables. Bouffonnerie, Tête d’Os ou Dysfonction des Reptiles ne demandent qu’à être traitées dans votre centre de soin, décoré pour l’occasion d’éléments issus de toutes les époques. La poubelle à trou de ver et la carte du temps pourraient s’avérer utiles… ou pas du tout, c’est selon.

Rupture Temporelle démarre dans la cité médiévale de Clockwise, en proie à une faille spatio-temporelle qui fait disparaître et réapparaître mystérieusement les citoyens par des trous dans le sol. Des portails vers le passé ? La recherche des patients manquants vous mènera vers un temps oublié, au crépuscule de la civilisation en pleine période préhistorique. Bizarrement, aucun portail n’est présent pour ramener tout ce petit monde à la bonne époque. Le troisième niveau vous présente un futur où l’humanité est recluse dans les airs, loin d’une terre devenue parfaitement inhabitable. Le Futur est truffé de patients de toutes les périodes, et il faudra sans doute l’aide du Capitaine Hier pour renvoyer tout ce petit monde à son époque, de préférence en un seul morceau.

Two Point Hospital: Rupture Temporelle est disponible sur Steam dès maintenant au prix de 8,99 €, avec 10% de réduction pour les premiers acheteurs entre le 23 février et le 2 mars prochains. Pour obtenir toutes les informations sur Two Point Hospital sur consoles, Rupture Temporelle et tout ce qui concerne Two Point Hospital, rendez-vous sur www.twopointhospital.com. Suivez le jeu sur YouTube, Facebook et Twitter. Pour tout savoir sur SEGA Europe, direction www.sega.co.uk, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch et Twitter.