Blightbound mène la charge finale vers sa sortie d’Accès Anticipé !

Le développement de Blightbound se passe bien, merci pour lui. Sous-titrée Final Charge, la mise à jour 0.7 de Blightbound offre son lot de nouveaux défis, de fonctionnalités inédites, d’objets tout neufs et de surprises époustouflantes dans cette nouvelle étape de son développement qui rapproche le jeu d’action coopératif hypnotique de la fin de son voyage héroïque en Accès Anticipé.

La Charge Finale vient de commencer. Le Commander Clegg, chef légendaire de The Fifth, un groupe de mercenaires engagés dans la grande armée qui a vaincu le Titan Kriusz, avait la réputation de foncer la tête la première dans le combat. Désormais plus sage et aguerri, Clegg peut invoquer de puissantes Phalanxes sur le champ de bataille pour repousser le Blight et aider ses alliés.

Parmi les nouveaux trésors à découvrir, les Blighted Items incluent le premier des cinq effets uniques légués par la communauté de Blightbound, The Vortex Blade. Cette manœuvre fatale attire les ennemis pour leur infliger de gros dégâts de zone.

De nouvelles menaces intimidantes émergent avec l’arrivée des Blightrifts : cette série de défis uniques et relevés pousse les talents de vos héros dans leurs derniers retranchements, avec une emphase sur la vitesse de vos prises de décision et votre capacité à résoudre rapidement les énigmes qui se présentent à vous.

Alors que le scénario de Blightbound continue de se dévoiler, le monde ne cessera de grandir et de révéler de nouveaux héros, armes, régions dangereuses, monstres sauvages et boss retors au cœur de ces brumes maudites. Pour tout savoir sur le développement du jeu, rendez-vous sur blightbound.com et suivez @RonimoGames sur Twitter.