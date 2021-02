L’empire du transport contre-attaque : Transport Fever 2 est disponible sur Mac

Partager Facebook

Les joueurs peuvent désormais développer leur propre réseau de transport sur Mac et rejoindre une communauté florissante et créative

Transport Fever 2 est disponible sur Mac ! Le jeu de gestion des créateurs de Transport Fever et Train Fever , Good Shepherd Entertainment et Urban Games, bénéficie pour l’occasion d’une réduction de 40% sur Steam, pendant une durée limitée. Avec tout le contenu supplémentaire créé par la communauté, le moment est idéal pour rejoindre Transport Fever 2 !

Sorti en décembre 2019 sur PC, Transport Fever 2 fait le bonheur de près de 500 000 joueurs aux quatre coins du monde, consacrant cet épisode comme le plus populaire de la série à ce jour. Transport Fever 2 retrace plus de 170 ans d’histoire et de technologie du transport et vous propose de développer votre empire grâce à des fonctionnalités innovantes, une interface utilisateur particulièrement ergonomique et des possibilités de modding évoluées. L’eau, la terre et l’air sont votre terrain de jeu pour élaborer le nouveau monde du transport qui fera votre fortune : plus de 200 véhicules européens, américains et asiatiques ont été modélisés de manière réaliste entre trains, bus, tramways, camions, avions et bateaux, sans compter les stations routières, aéroports et ports maritimes.

Mesurez-vous aux plus grands défis logistiques de ces 170 dernières années au travers de trois campagnes scénarisées inédites, entièrement doublées et illustrées de cinématiques, ou laissez parler votre créativité avec l’immense mode bac à sable disponible en jeu libre. Votre empire fleurit en temps réel de manière parfaitement détaillée, sans aucune contrainte grâce aux outils de création accessibles et au système économique, aux flux de transport et à la simulation citadine gérées de manière dynamique. Vous pouvez créer et partager vos propres mondes, missions, paysages, véhicules et autres grâce à l’éditeur de cartes et aux outils de modding étendus compatibles avec Steam Workshop. Les différents environnements disponibles dans les nouvelles options d’écosystème rendent votre univers unique, tandis que le rendu graphique de premier ordre offre un visuel étonnant de richesse et de variété.