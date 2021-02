Partager Facebook

Project CARS GO démarre ses préinscriptions !

Prévu pour le 23 mars prochain sur mobile, le jeu offre un système de contrôle “One Touch” accessible, des graphismes immersifs, des bruitages haute qualité et la personnalisation poussée de nombreuses voitures de légende

À vos marques, prêts, partez ! GAMEVIL annonce l’ouverture des préinscriptions pour Project CARS GO, la simulation de course ultime qui paraîtra sur mobile le 23 mars prochain. Les joueurs qui s’inscrivent dès maintenant sur le site officiel de Project CARS GO, le Google Play Store et l’Apple App Store, recevront une récompense de 100 diamants, monnaie virtuelle du jeu.

Vitesse est mère de sûreté

Depuis ses grands débuts sur PC et consoles en 2015, la licence Project CARS s’est vendue à 7 millions d’exemplaires dans le monde. Grâce à son nouveau système de contrôles “One Touch” parfaitement adapté aux supports mobiles, Project CARS GO va raviver la flamme de la course auto intense sur mobile. Au volant de plus de 50 bolides sous licence entièrement personnalisables, les joueurs vont devoir surmonter de nombreux défis épiques sur les circuits les plus célèbres de la planète, pour progresser dans la hiérarchie mondiale des pilotes, et terrasser leurs adversaires en duel sur des lignes droites en mode dragster.

En octobre dernier s’est tenue une bêta fermée, durant laquelle les joueurs ont eu l’occasion de goûter aux graphismes réalistes du jeu, à ses bruitages authentiques et ses fonctions de personnalisation accessibles.

GAMEVIL entend mettre à profit son expertise du jeu vidéo sur mobile et les talents des Britanniques de Slightly Mad Studios en matière de jeu de course pour offrir une expérience de conduite sans pareille, sur plateforme mobile.