void tRrLM();++ //Void Terrarium++ arrive le 21 mai 2021 sur PS5 !

Du contenu inédit sera proposé dans cette version spécifique à la PlayStation 5.

NIS America est fier d’annoncer son tout premier titre PlayStation 5 avec void tRrLM();++ //Void Terrarium++. Cette version sera disponible en magasin dans une édition spéciale intitulée « Deluxe Edition » dès le 21 mai 2021 et proposera du contenu inédit tel que de nouvelles tenues vestimentaires, emotes, coiffures et maladies pour Toriko, ainsi que de nouveaux environnements à explorer.



À propos du jeu :

Dans un monde contaminé par des champignons toxiques, un robot de maintenance abandonné trouve une jeune fille prénommée Toriko, entre la vie et la mort. Il y a de fortes chances pour qu’elle soit le dernier être humain présent sur cette planète. Vulnérable face aux dangers dont regorge le monde extérieur, le robot, ainsi que son nouvel ami « FactoryAI », une intelligence artificielle mise hors service, construisent un refuge à l’intérieur d’un terrarium, pour lui assurer sa survie. Afin de prendre soin de Toriko et d’améliorer sa santé fragile, notre robot solitaire doit s’aventurer dans les terres polluées pour y récolter des ressources, tout en combattant des machines vagabondes et des créatures mutantes.

Le voile sur le futur incertain de Toriko et de l’humanité tout entière se lèvera au cours de l’aventure…

Caractéristiques :

L’espoir dans un monde froid : Par le créateur de A Rose in the Twilight et htoL#NiQ: The Firefly Diary, cette aventure poignante combine des graphismes adorables à une histoire sombre dans un univers post-apocalyptique et fantaisiste.

Par le créateur de A Rose in the Twilight et htoL#NiQ: The Firefly Diary, cette aventure poignante combine des graphismes adorables à une histoire sombre dans un univers post-apocalyptique et fantaisiste. Mise à jour système : Void Terrarium++ propose des graphismes et performances améliorés sur Playstation 5. Cette nouvelle version inclut du contenu additionnel tel que de nouveaux emojis, coiffures, costumes, maladies et environnements.

Void Terrarium++ propose des graphismes et performances améliorés sur Playstation 5. Cette nouvelle version inclut du contenu additionnel tel que de nouveaux emojis, coiffures, costumes, maladies et environnements. Protocole de succession enclenché:La direction artistique colorée, le style de jeu roguelike unique et la mécanique consistant à prendre soin de Toriko font aussi leur retour !

Contenu de la Deluxe Edition :

Le jeu void tRrLM();++ //Void Terrarium++ surPlayStation 5

surPlayStation 5 La bande-son du jeu sur CD

Une jaquette réversible

Informations :