Concours : gagnez “Bravely Default II” sur Nintendo Switch !

Rejoignez les Héros de la Lumière !

La franchise BRAVELY est née de la passion des développeurs de chez Square Enix pour le RPG « old school ». Après le succès de Octopath Traveler sorti sur Nintendo Switch en 2018 et deux épisodes « BRAVELY » sur les consoles de la famille Nintendo 3DS, la saga s’offre un premier épisode en HD sur Nintendo Switch.

Les quatre Cristaux qui régissent l’harmonie sur le continent d’Excilliant ont été volés et l’équilibre est menacé. Il n’y a qu’une seule solution : rétablir les Cristaux. Incarnez des héros hauts en couleur, les futurs Héros de la Lumière, pour vaincre les forces maléfiques ayant pris possession des Cristaux et tentez de mettre un terme au chaos qui menace l’avenir d’Excilliant.

Dans la plus pure tradition des JRPG à l’ancienne, prenez part à une quête incroyable, découvrez un monde où se mêlent émerveillement et tragédie, et embrassez votre destin en combattant vos ennemis dans des combats au tour par tour remis au goût du jour grâce au système stratégique Brave/Default.

En partenariat avec Nintendo, nous mettons en concours un exemplaire du jeu « Bravely Default II » sur Nintendo Switch (disponible depuis le 26 février 2021). Délai de participation au 04 mars 2021. Le gagnant sera tiré au sort et recevra directement son code par courriel.

