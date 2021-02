Dying Light fête son 6e anniversaire avec un week-end gratuit sur Steam

Partager Facebook

Techland invite les joueurs à fêter le 6e anniversaire de Dying Light à travers un événement Traque aux zombies limité en temps à l’objectif double : aider les survivants d’Harran à repousser un groupe d’agents du GRE morts-vivants. Pendant ce week-end (du 25/02 au 01/03), les joueurs PC pourront télécharger l’édition Standard de Dying Light sur Steam et profiter gratuitement du jeu durant cette période. En outre, Techland a révélé un nouveau pack Harran Tactical disponible à l’achat avec des armes, boucliers et skins de buggy inédits. L’événement Traque aux zombies comme le pack Harran Tactical Unit sont disponibles dès aujourd’hui à 19 h CET sur PC, Xbox One et PlayStation 4.

Le week-end gratuit permet aux joueurs de découvrir l’édition Standard de Dying Light gratuitement du jeudi 25/02 19 h CET au lundi 01/03 19 h CET. Cette offre est disponible uniquement sur PC. Vous pouvez télécharger le jeu via le service Steam. Si vous décidez d’acheter le jeu à l’issue du week-end gratuit, toute votre progression sera transférée dans le jeu complet Dying Light.

Pendant les 2 semaines de l’événement Traque aux zombies, la ville d’Harran sera terrorisée par les agents du GRE morts-vivants : leurs cadavres ont muté et développé une résistance hors norme à cause d’une potion spéciale nommée « GREcette ». De ce fait, Crane est chargé de secourir les survivants en danger et de récupérer des provisions, ce qui peut vous rapporter des récompenses en fonction des résultats (y compris le plan de la potion GREcette).

Pour obtenir un avant-goût d’une Harran à feu et à sang pendant l’événement Traque aux zombies de Dying Light, ouvrez le lien suivant.

Le nouveau pack Harran Tactical Unit est déployé pour parer aux situations à haut risque et adopter non seulement l’apparence, mais aussi les méthodes de cette unité spéciale. Le pack contient les éléments suivants :

• La skin d’armure Protector, qui améliore les déplacements de nuit

• Le fusil Gardien avec mode rafale

• Le fusil à pompe Dispatcher

• Le marteau à deux mains HyperArgument avec effet mode Hyper

• La skin pour buggy 4×4 avec gyrophare

Pour voir le contenu du pack Harran Tactical Unit en action dans Dying Light, ouvrez le lien suivant.

Pour plus d’informations, rendez-vous surdyinglightgame.com