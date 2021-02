Mattel et Milestone annoncent Hot Wheels Unleashed !

Partager Facebook

Les précommandes du jeu sont d’ores et déjà ouvertes.

Mattel et Milestone, l’un des principaux développeurs de jeux de course, sont fiers d’annoncer aujourd’hui Hot Wheels Unleashed, un tout nouveau jeu de course mêlant arcade et action. Hot Wheels Unleashed sera disponible le 30 septembre 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Précommandez le jeu dès maintenant !

Les joueurs peuvent se préparer à drifter, accélérer, sauter et s’écraser sur les circuits oranges iconiques d’Hot Wheels, à travers de nombreux modes de jeu solo. De plus, ils peuvent également affronter leurs amis dans des courses en multijoueur, en ligne ou en local grâce au mode écran partagé.

« Nous continuons de nous concentrer sur la façon dont nous engageons notre communauté, à travers toutes les différentes plateformes de jeux vidéo », déclare Andrew Chan, directeur des jeux numériques chez Mattel. « Hot Wheels a pour ambition d’élever les esprits, Hot Wheels Unleashed fait de cette ambition une réalité pour les joueurs, quel que soit leur âge. L’expertise de Milestone dans le développement des jeux de course nous a permis de transformer la marque Hot Wheels en une expérience vidéoludique convaincante, pour les fans d’Hot Wheels, mais également pour les joueurs qui redécouvriront ces jouets emblématiques ».

« Comme de nombreux autres membres de l’équipe qui travaillent sur le jeu, je joue avec les voitures Hot Wheels depuis ma plus tendre enfance. Encore aujourd’hui, je reste un très gros fan et collectionneur d’Hot Wheels », ajoute Michele Caletti, producteur exécutif chez Milestone. « C’est la raison pour laquelle nous sommes tous dévoués à offrir l’expérience de jeu Hot Wheels la plus authentique et la plus immersive. Nous le devons à la communauté Hot Wheels, mais également à l’enfant qui sommeille en chacun ».

Hot Wheels Unleashed propose aux joueurs l’opportunité de conduire, comme si ils jouaient avec les petites voitures de la célèbre marque de jouets. Le gameplay du jeu comprend des courses emplies d’adrénaline, ainsi qu’un large éventail de voitures Hot Wheels, chacune possédant son propre niveau de rareté et ses caractéristiques que les joueurs peuvent personnaliser avec divers revêtements. De plus, ils retrouveront des circuits à couper le souffle, situés dans des lieux de vie quotidienne, composés de parcelles de piste spéciales et d’objets interactifs.

Le jeu propose également une fonctionnalité d’édition de circuits révolutionnaire, permettant aux joueurs de personnaliser des parcours dans n’importe quel environnement et de les partager avec la communauté du jeu.

La gamme Hot Wheels Singles a récemment été reconnue comme étant la marque de jouets la plus vendue dans le monde en 2020, d’après l’entreprise analyste de marché NPD Group. Présente depuis 1968, les fans d’Hot Wheels peuvent retrouver la marque à travers des jouets, divers contenus, mais également des événements virtuels et réels.

Hot Wheels Unleashed™- Day One Edition :

Hot Wheels Unleashed sera disponible dans une édition Day One sur toutes les plateformes, sauf PC. Elle comprendra :