Total War: Three Kingdoms : Fates Divided arrive le 11 mars

Disponible le 11 mars, Fates Divided est le prochain pack chapitre dynastique pour Total War: THREE KINGDOMS. Dix ans après les événements tumultueux de la campagne principale, les joueurs assisteront à la fin amère d’une amitié autrefois grande entre deux des plus grands seigneurs de guerre de cette époque, dans leur combat pour le contrôle de l’avenir de la Chine.

Qui l’emportera dans ce conflit sanglant épique ? Regardez la nouvelle bande-annonce ici :

Forgez un nouvel empire avec une armée dirigée par deux des plus puissants seigneurs de guerre chinois, l’impitoyable Cao Cao et le puissant Yuan Shao, chacun ayant ses propres motivations et histoires à raconter au cours de cette période de l’an 200. Une multitude de guerriers de cette époque les rejoindront dans la bataille, tels que les lanciers de l’avant-garde de Ye, la cavalerie de nobles Xiongnu et les hallebardes de Qingzhou. De plus, si vous parvenez à prendre le dessus sur vos adversaires, vous aurez l’opportunité de contrôler l’armée du nord d’élite.

Les joueurs peuvent également se lancer dans une nouvelle campagne intergénérationnelle en incarnant Liu Yan, un homme aussi rusé qu’ambitieux, tandis qu’il cherche à bâtir un héritage pour sa famille dans l’ombre de l’empire des Han. Utilisez sa mécanique d’aspiration unique afin de préparer au mieux le terrain pour son potentiel successeur, son fils Liu Zhang, qui pourra ainsi récolter les fruits du dur labeur de son père, ou assistez à l’échec de ses plans les plus astucieux.

La sortie de Fates Divided inaugurera une importante mise à jour gratuite pour tous les joueurs de THREE KINGDOMS, avec notamment la refonte des factions pour Cao Cao et Yuan Shao, une nouvelle mécanique d’intrigue impériale, des améliorations du conseil de faction et bien plus encore.

Pour plus d’informations à propos du pack chapitre Fates Divided, consultez la FAQ officielle ici.

Cliquez ici pour précommander Fates Divided et bénéficier de 10 % de réduction.