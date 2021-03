Avis – Sony Alpha 7C

Partager Facebook

Dans l’univers des appareils photo, la mode nous propose des boîtiers mini hybride plein format. Sony propose son Alpha 7C, condensé de technologie, qui vaut vraiment le coup d’œil, à un tarif contenu.

Un capteur plein format rentré au chausse-pied

L’Alpha 7C, C pour compact et casual, se présente comme un hybride doté d’un capteur stabilisé de 35 mm de 24,2 mégapixels, le tout dans un châssis très réduit. L’A7C est donc un appareil de petite taille offrant des performances d’hybrides 24×36 classiques. C’est même le plus compact des appareils dans son genre doté de stabilisation du capteur et d’un viseur. Destiné aux photographes de rue ainsi qu’aux vloggeurs avec son écran sur rotule, il est commercialisé nu ou avec le nouveau zoom FE 28-60 mm F4-5,6.

Côté design, le Sony A7C ressemble à un Alpha 6600 redessiné, bien que sa poignée soit légèrement moins creusée. Avec un peu plus de 500 grammes sur la balance, l’A7C est léger et trouvera sa place dans un manteau aux grandes poches. Épuré, le boîtier reste très personnalisable et doté de nombreuses commandes, même s’il n’y a qu’une seule molette de changement de paramètres et une seule touche C modifiable. Malheureusement, le joystick de sélection n’est pas présent, et il faudra se rabattre sur l’écran tactile pour, par exemple, bouger les collimateurs d’autofocus.

L’A7C dispose d’un écran monté sur rotule, destiné aux vloggeurs. Malheureusement, cet écran n’est pas de haute qualité, doté d’une définition inférieure au million de points, ne rendant pas pleinement les clichés réalisés. Autre point, le viseur. Ce dernier ne dispose pas non plus d’une haute résolution, avec seulement 2,36 millions de points, alors que Sony dispose dans ses composants d’un viseur de 10 millions de points. L’affichage n’est pas mauvais, mais il est un peu trop petit, et, avec l’œil collé à celui-ci, on voit autour du viseur. Dommage.

Afin d’éviter le déséquilibre d’une monte en objectif plein format à grande ouverture ou à grand zoom, Sony explique que le A7C est conçu pour être utilisé avec de petits objectifs plein format en monture E. L’objectif de kit livré, le FE 28-60mm F4-5,6, qui est au passage le plus petit zoom plein format au monde, se veut très efficace au quotidien.

Enfin, en ce qui concerne la connectique, le constructeur a opté pour un seul port pour carte SD compatible UHS-II. Le boîtier est également équipé d’une prise casque, d’une prise micro, d’un port micro-HDMI et d’un port USB-C permettant la recharge de l’appareil en utilisation. Le boîtier est conçu sur une base de magnésium et est entièrement tropicalisé. Pour terminer, les menus de navigation dans l’interface sont parfois un peu touffus et il n’est pas possible d’y naviguer via les menus de l’écran tactile.

De la belle image

Commençons par parler autofocus. Ici, Sony a misé sur le système de l’A7 III, avec quelques points repris sur l’A7R IV et l’A9II. On peut donc compter sur une mise au point automatique se basant sur 693 points de détection couvrant 93% du champ, le tout alimenté par un processeur BionzX qui fait très bien son travail. Malgré tout, le démarrage du 7C est un peu lent à notre goût, mettant près de 2 secondes avant d’être opérationnel. Par la suite, il s’est avéré très rapide de jour avec l’objectif FE 28-60mm F4-5,6. Pour le mode rafale, Sony annonce 10 i/s, avec l’obturateur mécanique ou électronique, une valeur qui se confirme, sauf à utiliser du raw non compressé 14 bits.

Pour ce qu’il en est du suivi autofocus, le résultat est très bon, avec un système efficace de suivi des humains et des animaux. Toujours impressionnant quand on accroche l’œil d’un chat pour ne plus le lâcher !

L’Alpha 7C dispose d’un capteur stabilisé BSI CMOS de 24,2 mégapixels, doté d’une sensibilité par défaut de 100 à 51200 ISO, extensible de 50 à 204800 ISO. Sony livre une copie propre au niveau du bruit électronique, très bien géré. On peut utiliser des JPEG sans souci jusqu’à 3200 ISO. La restitution des détails est bonne, avec un grain qui forcit aux valeurs les plus étendues.

En vidéo, l’Alpha 7C permet, au maximum, l’enregistrement en 4K UHD jusqu’à 30 i/s. Débit d’image pour lequel l’appareil recadre légèrement. Il faudra passer à une cadence de 24 i/s pour éviter le crop. Les amateurs de ralentis pourront profiter d’en réaliser jusqu’à 120 i/s en Full HD. Petite note positive également, l’écran monté sur rotule permet de se passer de cadreur pour les vlogs, un vrai plus. Enfin, on apprécie l’excellent autofocus de suivi des sujets en vidéo, avec un suivi axé sur le visage ou des yeux. On distingue cependant une déformation des lignes verticales lors d’un mouvement latéral en 4K UHD, mais il se veut indiscernable en Full HD.

Un très bon petit plein format

Au final, le Sony Alpha 7C est un très bon petit appareil à capteur plein format. Il offre une bonne ergonomie. Il peut être un excellent choix pour un vloggeur et un partenaire de choix pour les photographes amateurs à la recherche d’un APN plein format tenant dans une poche de manteau.

L’Alpha 7C peut se trouver sur le web, au moment de la publication de cet avis, pour moins de CHF 1900 avec l’objectif FE 28-60mm F4-5,6.