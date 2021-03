Partager Facebook

Légendes Pokémon : Arceus, fera découvrir la région de Sinnoh telle qu’elle était autrefois, bien avant l’existence des concepts de Dresseurs et de Ligue Pokémon. Les joueurs et joueuses vivront une aventure inédite dans cette époque lointaine, avec pour objectif de créer le tout premier Pokédex de la région.

Explorer le monde tout en remplissant le Pokédex a toujours été un élément essentiel des jeux de la série principale Pokémon. Légendes Pokémon : Arceus a été conçu dans le but de proposer une expérience mêlant jeu de rôle et jeu d’action, une aventure inédite repoussant les limites de la série, tout en honorant le gameplay des opus précédents.

Au fil de leur exploration des divers milieux naturels du jeu, les joueurs et joueuses croiseront les nombreux Pokémon sauvages qui y ont élu domicile. Pour les attraper, il faudra d’abord étudier leur comportement, puis s’en approcher discrètement avant de lancer une Poké Ball. Il sera également possible de combattre aux côtés d’alliés Pokémon pour faciliter la capture, en lançant simplement une Poké Ball contenant l’un d’eux près d’un Pokémon sauvage. Cela déclenchera un combat sans aucune transition. Cette nouvelle approche de gameplay a pour but de proposer une expérience de jeu plus immersive.

Légendes Pokémon : Arceus fera découvrir aux joueurs et joueuses la région de Sinnoh telle qu’elle était autrefois, bien avant les évènements de Pokémon Diamant et Pokémon Perle. Ils parcourront cette contrée à la nature luxuriante, dominée par le Mont Couronné qui s’élève en son centre, dans le but de créer le premier Pokédex de la région.

Avant de partir à l’aventure, ils pourront faire de Brindibou, Héricendre ou Moustillon leur premier partenaire Pokémon. Ces derniers sont arrivés à Sinnoh aux côtés d’un Professeur Pokémon qui les a rencontrés lors de ses nombreuses recherches autour du monde.

Brindibou

Catégorie : Pokémon Plumefeuille

Taille : 0,3 m

Poids : 1,5 kg

Type : Plante/Vol

Ce Pokémon d’Alola emmagasine de l’énergie par photosynthèse la journée, et plane à la recherche de proies la nuit. Il s’en approche sans un bruit, puis leur assène de puissants coups de patte.

Héricendre

Catégorie : Pokémon Souris Feu

Taille : 0,5 m

Poids : 7,9 kg

Type : Feu

De nature timide, ce Pokémon de la région de Johto se roule en boule pour se protéger. Lorsqu’il est attaqué par surprise, les flammes sur son dos s’intensifient et il s’en sert pour riposter.

Moustillon

Catégorie : Pokémon Loutre

Taille : 0,5 m

Poids : 5,9 kg

Type : Eau

Moustillon est originaire de la région d’Unys. Il combat avec le coupillage de son ventre, qu’il utilise pour parer les assauts ennemis et immédiatement contre-attaquer. Il s’en sert aussi pour ouvrir les Baies très dures.

Arceus

Catégorie : Pokémon Alpha

Taille : 3,2 m

Poids : 320,0 kg

Type : Normal

On dit qu’il serait à l’origine de la création de ce monde.

Pour plus d’informations sur Légendes Pokémon : Arceus, rendez-vous sur Pokemon.fr/LegendesArceus.