Les PlayStation Plus du mois de mars 2021

Final Fantasy VII Remake | PS4

La version remise au goût du jour du RPG emblématique de Square Enix offre des personnages inoubliables, une histoire à couper le souffle et des combats grandioses. Retournez dans la ville de Midgar sous les traits de Cloud Strife, ancien membre de l’unité d’élite de la Shinra, le SOLDAT, devenu mercenaire, pour apporter votre aide au groupe de résistance Avalanche. Après avoir mené d’audacieux raids contre la Shinra afin de contrecarrer ses machinations néfastes pour la planète, Cloud et ses camarades n’ont pas idée de l’ampleur des conséquences qui les attendent.

L’histoire de ce premier jeu indépendant de la série Final Fantasy VII Remake couvre la fuite du groupe loin de Midgar, mais aborde plus en détail les événements qui se passent à Midgar que le jeu originel.

Remarque : la version PS4 de Final Fantasy 7 Remake disponible pour les abonnés PlayStation Plus n’est pas éligible à une mise à niveau vers la version PS5 numérique.

Remnant: From the Ashes | PS4

Dans ce jeu de tir et de survie à la troisième personne à l’action survoltée, incarnez l’un des derniers représentants de l’humanité tentant de reconquérir un monde rempli d’envahisseurs inter-dimensionnels monstrueux. Plongez dans des mondes générés de manière dynamique en solo ou avec un maximum de deux autres survivants*, cherchez des provisions et modifiez votre équipement pour améliorer vos chances de survie contre les quelque 100 types d’ennemis mortels différents et les boss redoutables qui se mettront en travers de votre route.

Maquette | PS5

Tout ce qui est petit peut devenir gigantesque dans ce jeu d’énigme à la première personne inspiré d’une simulation récursive digne d’Escher. Faisant son apparition sur PlayStation 5 dans le cadre des jeux PlayStation Plus du mois prochain, Maquette vous plonge dans un monde dont les règles sont bien différentes du nôtre. Pour résoudrez des énigmes, vous devrez modifier le monde de manière récursive et manipuler l’environnement pour que ces changements se reflètent dans la version en taille réelle qui vous entoure. Si vous êtes bloqué par une énigme, vous pouvez utiliser la fonction d’Aide au jeu de la PS5*** pour glaner de précieux conseils afin de venir à bout des épreuves les plus corsées de Maquette.

Farpoint | PS VR

Maîtrisez tout un arsenal d’armes pour survivre dans un monde extra-terrestre hostile dans ce jeu de tir à la première personne sur PS VR. Ce jeu est optimisé pour la manette de visée PlayStation VR et entièrement jouable avec une manette sans fil DualShcok 4. Vous devrez atteindre votre station spatiale écrasée en solo ou avec un ami en co-op en ligne. Confrontez-vous à des menaces extra-terrestres pour tester vos compétences respectives dans toute une variété de modes de jeu en Versus.

Ces jeux seront disponibles jusqu’au 5 avril 2021.

Également téléchargeable ce mois-ci : Destruction AllStars | PS5