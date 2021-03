Partager Facebook

Twitter

Pinterest

De nouvelles informations concernant le très attendu New Pokémon Snap et des évènements spéciaux en jeu célébrant les 25 ans de Pokémon ont également été révélés.

Dans New Pokémon Snap, annoncé précédemment, les joueurs et joueuses exploreront la région de Lentis en tant que photographes en herbe. Ils mèneront une étude écologique des Pokémon dans leur milieu naturel, aux côtés du Professeur Miroir, expert reconnu de la région. Le jeu sera disponible le 30 avril 2021 sur consoles Nintendo Switch.

De nombreux Pokémon sauvages peuplent les îles de la région de Lentis, et l’environnement change radicalement d’une île à l’autre, offrant une diversité de milieux dans lesquels il est possible d’observer chez les Pokémon une variété de comportements et d’attitudes différentes. Il sera possible d’attirer leur attention en jouant des mélodies ou en se servant des délicieuses Pommes Tendres de Lentis. Les Orbes Lumina (mises au point par le Professeur Miroir) pourront quant à elles provoquer chez les Pokémon une réaction assez surprenante. L’appareil photo pourra aussi servir à repérer des Pokémon cachés ou à inspecter les environs, grâce à son analyseur intégré. Plus les joueurs et joueuses sillonneront un parcours, plus le niveau d’exploration de ce parcours augmentera, ce qui leur permettra de découvrir des comportements de Pokémon totalement nouveaux. Ils pourraient même tomber sur un Pokémon légendaire ou fabuleux.

Le score final d’une photo dépendra de la posture du Pokémon photographié, de sa taille dans l’image, de s’il est tourné vers l’objectif ou pas, ou encore de sa position dans le cadre. Chaque photo recevra ensuite une à quatre étoiles en fonction de la rareté du comportement observé. Les joueurs et joueuses devront ainsi prendre un maximum de photos dans le but de remplir leur collection de photographies Pokémon, appelée Photodex Pokémon.

Les clichés pris lors des explorations pourront également être sauvegardés dans un album distinct du Photodex. Après avoir terminé un parcours, et avant de sauvegarder les photos dans leur album personnel, les joueurs et joueuses pourront utiliser la fonction Photo Plus pour ajuster la luminosité, l’ouverture focale, ainsi que d’autres aspects de leurs clichés. Dans un menu dédié, ils pourront retoucher et personnaliser les photos sauvegardées en y ajoutant des autocollants, des cadres et des filtres.

New Pokémon Snap comporte aussi diverses fonctionnalités en ligne permettant à chacun et chacune de prendre part à des classements internationaux aux côtés de photographes Pokémon du monde entier.

Pour plus d’informations sur New Pokémon Snap, rendez-vous sur Pokemon.fr/NewPokemonSnap

Les évènements en jeu célébrant les 25 ans de Pokémon

Plusieurs évènements dédiés au 25e anniversaire de Pokémon se dérouleront dans divers jeux de la franchise. Artikodin, Électhor, Sulfura et Mewtwo apparaissent dans les Combats de Raid légendaires de Pokémon GO, dans le cadre d’un évènement sur le thème de la région de Kanto. Dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, un raid Dynamax spécial mettant à l’honneur Pikachu Gigamax est en cours. Le Maître de Galar, Tarak, et son partenaire Dracaufeu seront de passage dans Pokémon Masters EX du 26 février au 18 mars. Enfin, une campagne spéciale permettra aux joueurs et joueuses de Pokémon Café Mix de recevoir 2 500 glands dorés s’ils se connectent en jeu entre le 26 février et le 1er mars.

Rendez-vous sur le site Pokemon.fr/25 pour plus d’informations sur les diverses célébrations autour du 25e anniversaire de Pokémon.