C’est en 2006 que les joueurs et joueuses ont découvert la région de Sinnoh pour la première fois, lors de la sortie de Pokémon Diamant et Pokémon Perle sur Nintendo DS. Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, fidèles remakes de ces deux jeux phares, leur permettront de repartir explorer la région.





Développés par ILCA, Inc. et réalisés par Junichi Masuda de GAME FREAK et Yuichi Ueda d’ILCA, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante donneront l’occasion aux fans de découvrir l’intrigue et les fonctionnalités de Pokémon Diamant et Pokémon Perle sous un tout nouveau jour. Fidèlement restitués, les jeux originaux ont été brillamment optimisés pour les consoles Nintendo Switch. Les villes et les routes des jeux d’origine ont été reproduites avec le plus grand soin, et les joueurs et joueuses de longue date retrouveront ainsi des lieux familiers. Ces remakes bénéficient des fonctionnalités simples et intuitives propres aux jeux récents de la série, et offriront aux fans d’intenses combats Pokémon.

Avant de partir à l’aventure, les Dresseurs et Dresseuses devront choisir leur premier partenaire parmi les trois Pokémon suivants : Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf. Ils pourront croiser sur leur chemin le Pokémon légendaire Dialga dans Pokémon Diamant Étincelant, ou Palkia dans Pokémon Perle Scintillante.

Tortipouss

Catégorie : Pokémon Minifeuille

Taille : 0,4 m

Poids : 10,2 kg

Type : Plante

Talent : Engrais

Ce Pokémon vit sur les rives des lacs. Il est doté d’une carapace en terre qui se durcit lorsqu’il s’abreuve, et les feuilles sur sa tête se flétrissent quand il a soif.

Ouisticram

Catégorie : Pokémon Chimpanzé

Taille : 0,5 m

Poids : 6,2 kg

Type : Feu

Talent : Brasier

Ce Pokémon escalade prestement les falaises escarpées et vit sur les sommets. La flamme sur son derrière est alimentée par un gaz produit à l’intérieur de son estomac. Même la pluie ne saurait l’éteindre.

Tiplouf

Catégorie : Pokémon Pingouin

Taille : 0,4 m

Poids : 5,2 kg

Type : Eau

Talent : Torrent

D’un tempérament fier, il déteste que des êtres humains lui offrent de la nourriture. C’est un nageur doué capable de plonger plus de dix minutes pour trouver à manger. Son duvet épais le protège du froid

Dialga

Catégorie : Pokémon Temps

Taille : 5,4 m

Poids : 683,0 kgT

Type : Acier/Dragon

Talent : Pression

Ce Pokémon capable de contrôler le temps est considéré comme une divinité à Sinnoh et apparaît dans les mythes de cette région. Selon une légende, le temps se serait mis en mouvement à la naissance de Dialga.

Palkia

Catégorie : Pokémon Espace

Taille : 4,2 m

Poids : 336,0 kg

Type : Eau/Dragon

Talent : Pression

Ce Pokémon capable de distordre l’espace est décrit comme une divinité dans les mythes de la région de Sinnoh. On dit que Palkia vit dans l’interstice entre deux dimensions parallèles.

Pour plus d’informations sur Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, rendez-vous sur Pokemon.fr/DiamantPerle