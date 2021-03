Guild Wars 2 : Équilibre sera disponible le 9 mars

Partager Facebook

Un nouveau chapitre pour le cinquième épisode de l’Épopée du Givre

ArenaNet annonce que le nouveau chapitre du dernier épisode de l’Épopée du Givre, Équilibre, sera disponible mardi prochain et proposera aux joueurs de Guild Wars 2 de découvrir un tout nouveau contenu, tandis que la conclusion de la saga approche.

Trois nouvelles missions d’endiguement de dragon seront disponibles dans la Forêt de Caledon, la Côte de la marée sanglante et la Montée de Flambecœur, où les dragons ancestraux Jormag et Primordius ont semé la terreur et la désolation. Les joueurs pourront découvrir une nouvelle mission centrée sur Braham, et sur son lien avec les Esprits de la nature qui le rapproche encore un peu plus de l’accomplissement de sa destinée.

Le recrutement des factions continue, et les mystérieux Tengu rejoignent le combat. Ils proposent également leurs armes uniques à leurs nouveaux alliés. Trois factions supplémentaires seront disponibles après la sortie de l’épisode, au rythme d’une nouvelle toutes les deux semaines jusqu’au 20 avril. Les armes de pourfendeur de dragons de l’épisode 5 atteindront le troisième niveau, qui conférera à leur porteur un immense pouvoir. Ceux qui aimeraient ajouter des babioles étincelantes à leur inventaire pourront se rabattre sur un sceptre skritt inédit.

Les quatre chapitres de l’épisode 5 seront gratuits pour tous les joueurs détenteurs de Guild Wars 2: Path of Fire qui se connecteront au jeu après sa sortie. Le quatrième chapitre, Châtiment, sortira fin avril 2021.