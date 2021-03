Razer annonce la Razer DevCon 2021

Partager Facebook

Rapprochant les développeurs et les joueurs, cet événement en ligne unique vise à stimuler l’innovation dans l’industrie et l’intégration de fonctionnalités de pointe dans l’écosystème Razer, afin d’en faire profiter la communauté mondiale des joueurs.

Razer™ annonce la première Razer DevCon, qui aura lieu le 7 Mai 2021 à 10h PST (19h, heure française) sur la chaine officielle Twitch de Razer. La Razer DevCon 2021 vise à donner aux développeurs de toutes tailles et sur toutes les plateformes, les moyens d’intégrer l’écosystème hardware, software et services de Razer à tous les niveaux de développement afin d’encourager l’innovation et d’offrir aux joueurs une expérience plus immersive.

La Razer DevCon se compose d’une série de panels axés sur la technologie, avec plus de quatre heures de discussions animées par des vétérans de l’industrie issus de différentes équipe Razer, avec le soutien de partenaires majeurs de l’industrie tels qu’Activision Blizzard et Renaud Ostrowski, Audio Artist chez Vibe Avenue Studios et Frank Rosay, Game Producer chez iLLOGIKA.

Les développeurs sont encouragés à s’inscrire dès maintenant afin d’avoir accès à l’équipe interne de développeurs et d’ingénieurs de Razer, qui lui apportera son expertise et son soutien dans l’utilisation des technologies Razer comme Razer Chroma, Razer Gold et THX Spatial pour créer une expérience de jeu unique. Les membres de la communauté gaming intéressés sont également les bienvenus pour se connecter et avoir un aperçu unique de l’avenir de l’industrie du gaming, en constante évolution.

Les panels couvriront :

Razer Chroma – les développeurs apprendront à créer une expérience d’éclairage en jeu immersive avec le SDK ouvert de Razer : de la conception d’effets lumineux en jeu, à son intégration sur les sites web, les plateformes de streaming et de cloud.

Les inscriptions sont ouvertes à tous les développeurs d’écosystèmes de jeux pour PC, consoles et smartphones. Alors que Razer se développe dans la sphère grand public, les développeurs et les passionnés extérieurs au monde du gaming souhaitant en apprendre davantage sur le succès des offres uniques de Razer auprès de millions de fans dans le monde, sont également invités à se joindre à nous.

En plus d’avoir accès à l’équipe interne de Razer, les 1000 premiers développeurs inscrits et approuvés qui participeront à la conférence recevront un pack spécial exclusif, disponible uniquement à la Razer DevCon 2021. D’autres prix et récompenses seront annoncés ultérieurement.

Razer a mise en place un des écosystèmes de jeux les plus complets et les plus étendus au monde en termes de hardware, software et services. La Razer DevCon 2021 vise à rendre cet écosystème unique, qui ravit les joueurs depuis plus de dix ans, plus accessible que jamais aux développeurs, à présenter les dernières technologies de jeu et à collaborer sur des idées et des concepts innovants qui inspireront l’avenir du gaming.