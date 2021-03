The Dark Pictures Little Hope : friend’s pass et curator’s cut disponibles

tous les détenteurs du jeu The Dark Pictures Anthology Little Hope ont accès gratuitement à un Friend’s Pass* leur permettant de jouer avec un ami ne possédant pas le jeu via le Mode Histoire Multijoueurs.

Avec ce Friend’s Pass, le Curator’s Cut propose aux joueurs de nouvelles perspectives autour du jeu avec des scènes inédites qui n’étaient pas présentes lors de leur partie initiale. En plus de ce contenu, les joueurs peuvent également accéder à la bande-son du jeu dès aujourd’hui sur toutes les principales plateformes de streaming.

Little Hope est le deuxième volet de The Dark Pictures Anthology, une série de jeux d’horreur cinématographiques indépendants, conçus pour présenter régulièrement une nouvelle expérience terrifiante. Chaque jeu de la série présente une toute nouvelle histoire, un nouveau décor et de nouveaux personnages.

Le troisième volet, House of Ashes, sortira plus tard cette année et emmènera les joueurs dans les souterrains des monts Zagros. Dans l’obscurité, sous le désert d’Arabie, quelque chose de diabolique s’est réveillé… Sauvage et inarrêtable, un nid de créatures anciennes et surnaturelles viennent de trouver de nouvelles proies à chasser !

*L’offre Friend’s Pass s’applique sur PlayStation®4, Xbox et PC. Les deux joueurs doivent jouer sur la même plateforme.