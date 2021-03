MotoGP 21 dévoile en vidéo ses premières images de gameplay

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Milestone et Dorna Sports S.L. dévoilent aujourd’hui les premières images de gameplay de MotoGP™21, le prochain chapitre de la franchise de jeux de simulation de deux roues, qui sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch (en version code dans la boîte) et PC le 22 avril 2021.

Cette édition 2021 introduira de nouvelles mécaniques de gameplay, dont notamment les pénalités de temps, qui impacteront les joueurs qui ne conduiront pas correctement. En effet, cela consiste à ajouter plusieurs secondes au tour du joueur, si il roule hors de la piste. C’est une bonne manière pour les coordinateurs d’imposer une pénalité mineure, qui pourra toutefois se révéler fatale et ainsi provoquer la chute du joueur dans le classement.

Dans ce nouveau trailer, découvrez la nouvelle fonctionnalité de pénalité de temps accompagnée d’une nouvelle séquence de gameplay, pour donner un premier aperçu des sensations que les joueurs ressentiront en jeu.