Blade & Soul : la version Unreal Engine 4 arrivera cet été

De meilleures performances, des temps de chargement accélérés, et des graphismes affinés

NCSOFT annonce aujourd’hui que le MMORPG Blade & Soul sera mis à jour avec une version Unreal Engine 4 cet été. Ce nouveau moteur de jeu permettra d’améliorer les performances de Blade & Soul, de réduire le lag et les temps de chargement, et d’ajouter de la profondeur et de la clarté aux graphismes. La version Unreal Engine 4 sera déployée cet été et les joueurs conserveront leur progression à l’issue de la mise à jour.

Le passage à Unreal Engine 4 n’est pas la seule mise à jour prévue cette année pour Blade & Soul, car une nouvelle classe de personnage se profile à l’horizon, de même que trois spécialisations pour les classes existantes, de nouveaux donjons et de nouvelles mécaniques de jeu.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Blade & Soul.