Blade & Soul Revolution : La Guerre des Factions à l’honneur

LE RPG MOBILE EN OPEN WORLD BLADE & SOUL REVOLUTION OUVRE LES PORTES DU CHAMP DE BATAILLE AVEC UNE PREMIÈRE MISE À JOUR

Les activités et événements de Guerre de Faction ouvrent leurs portes une semaine après le lancement mondial

Blade & Soul Revolution, le nouveau RPG en monde ouvert de Netmarble sur App Storeet Google Play, reçoit sa toute première mise à jour suite à son lancement le 4 mars dernier. Cette mise à jour introduit la Guerre de Faction, l’un des principaux piliers du gameplay du jeu, elle permet aux joueurs de profiter pleinement du mode Joueur contre Joueur (PvP) avec l’entièreté de la communauté.

À partir d’aujourd’hui, tous les joueurs vont pouvoir rejoindre l’une des deux forces principales qui prédominent dans le monde de Blade & Soul Revolution. Après avoir prêté allégeance, les joueurs seront encouragés à former une communauté à grande échelle aux travers d’activités compétitives et coopératives qui auront lieu chaque semaine. De plus, une nouvelle bataille de faction à grande échelle aura lieu tous les jours. Celle-ci sera ouverte à tous les joueurs désireux de ressentir le grand frisson d’un affrontement épique. Des vidéos sur la Guerre de Faction ainsi que des astuces pour réussir dans ce nouveau mode de jeu sont disponibles sur les différents réseaux de Blade & Soul Revolution : site, forum, Facebook, Instagram, YouTube, et Discord.

Blade & Soul Revolution se base sur le célèbre jeu en ligne qu’est Blade & Soul. C’est un RPG mobile en monde ouvert dépeignant des histoires de vengeance incroyables. Le jeu reste fidèle à ses racines PC avec des graphismes en 3D époustouflants et du contenu à grande échelle, le tout entièrement remanié afin de fonctionner parfaitement sur les appareils mobiles. L’histoire se déroule dans un monde asiatique fantastique avec des graphismes en 3D incroyables soutenus par le moteur Unreal Engine 4. Blade & Soul Revolution propose des combats de faction en temps réel impressionnants et une expérience de jeu incomparable.

Blade & Soul Revolution est désormais disponible en téléchargement gratuit (avec achats intégrés) dans 149 pays via l’App Store, et 126 pays sur Google Play. Pour plus d’informations, veuillez suivre Blade & Soul Revolution sur Facebook, Instagram, et YouTube. Pour plus d’informations, consultez http://company.netmarble.com