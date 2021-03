Conqueror’s Blade annonce sa nouvelle saison sur le thème des Vikings

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Cette nouvelle saison, intitulée Season VII: Wolves of Ragnarok, introduit de nouvelles unités inspirées des Vikings, une nouvelle carte et un système de collecte de runes

MY.GAMES et Booming Tech annoncent la date de sortie de la prochaine saison de contenu de Conqueror’s Blade. Intitulée Season VII: Wolves of Ragnarok, cette dernière sera disponible gratuitement dès le 18 mars et aura pour thème l’héritage nordique des Vikings. Une bande-annonce cinématique, annonciatrice d’un nouvel âge sombre pour les joueurs de Conqueror’s Blade, est désormais disponible.

Cette nouvelle bande-annonce est accompagnée par le morceau Galgaldr, une chanson du groupe nordique Heilung tirée de Futha, leur album de 2019. Ce morceau a été écrit en vieux norrois, la langue scandinave médiévale, et s’inspire de la Völuspá, une prophétie du Ragnarok de l’Edda poétique. La musique atmosphérique de Heilung devrait aider à merveille les joueurs à se projeter dans cette nouvelle ère de Conqueror’s Blade.

Dans cette nouvelle saison, les joueurs vont pouvoir recruter des hommes et des femmes belliqueux venus du Nord pour renforcer leurs armées. Les courageuses Skjaldmös, les redoutables Berserkers, et les Fils de Fenrir assoiffés de sang pourront être recrutés tout au long de la saison via de nouveaux défis. Les joueurs pourront également améliorer les attributs de leur seigneur de guerre grâce à un nouveau système de runes. Une nouvelle carte de siège fera également son apparition, de même qu’un nouveau passe de bataille doté de plus de cent récompenses saisonnières.

Celles et ceux qui précommanderont le passe de bataille de Wolves of Ragnarok débuteront cette nouvelle saison avec un costume de héros ainsi qu’une variété d’objets à utiliser en jeu.

Conqueror’s Blade est un MMO de tactique médiévale disponible en téléchargement gratuit sur PC. Il est développé par Booming Tech et édité par MY.GAMES. Les joueurs y incarnent un seigneur de guerre, recrutent et commandent des troupes, et bâtissent leur propre empire dans un vaste monde ouvert. Dans Conqueror’s Blade, les joueurs peuvent prendre part à des batailles de siège à quinze contre quinze pendant lesquelles ils doivent défendre leur forteresse ou submerger celle de l’adversaire. Onze spécialisations d’armes sont disponibles pour les seigneurs de guerre, ainsi que plus de quatre-vingt unités de mêlée, de combat à distance ou de cavalerie, toutes inspirées par les plus grandes armées de l’histoire. Grâce à des mises à jour de contenu régulières et conséquentes, Conqueror’s Blade est l’expérience de combat médiéval ultime pour les joueurs du monde entier, qu’ils décident de s’unir et de s’affronter.