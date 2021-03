Déjà 500 000 joueurs manipulent la boucle de Loop Hero !

Partager Facebook

En plus de critiques dithyrambiques, l’aventure infinie de Loop Hero a accueilli plus de 500 000 joueurs pour sa première semaine sur Steam, raflant de nombreux records sur sa route dont celui de bande-son la plus rapidement vendue de l’histoire de Devolver Digital. Le temps de jeu moyen est de 12 heures par joueur, ce qui donne un total de plus de 3 trillions d’heures et environ 18 milliards de boucles, d’après nos calculs savants. Plus de 7500 personnes ont évalué le jeu, principalement de manière Extrêmement Positive !

Pour fêter ces jalons incroyables, le studio Four Quarters a collaboré avec l’artiste Bard-the-zombie sur une série spéciale de Cartes à Échanger Steam, disponibles dès maintenant.

“Merci pour le soutien et l’énergie que vous avez donné à Loop Hero de la part de toute l’équipe de Four Quarters ! Nous travaillons actuellement sur des patchs améliorant l’expérience globale d’après vos conseils avisés, y compris la possibilité de sauvegarder pendant les expéditions, des options de vitesse et un deck de caractéristiques obtenues en tuant les boss ! De nouveaux contenus seront ensuite ajoutés à Loop Hero comme de nouvelles cartes, classes et transformations : nous sommes impatients de partager avec vous tout ce que nous avons dans les tiroirs !”

Plongez dans les arcanes de la boucle sur loophero.com, où chaque visite révèle des secrets plus profondément enfouis, et embarquez dans l’aventure sans fin dès maintenant sur Steam. Il n’est jamais trop tard pour rejoindre le camp !