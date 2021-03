Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 est disponible

MONSTER ENERGY SUPERCROSS – THE OFFICIAL VIDEOGAME 4 EST DISPONIBLE DÈS AUJOURDH’HUI !

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4, le jeu vidéo officiel du Championnat AMA, sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Pour la première fois dans la franchise, le tout nouveau mode Carrière offre aux joueurs l’opportunité de débuter leur parcours à partir du Championnat Supercross Futures et ainsi grimper les échelons pour atteindre les catégories 250SX et 450SX. Ils peuvent alors se mesurer au plus grand nombre de pilotes professionnels, du jamais vu dans l’histoire de la série ! La performance de chaque pilote est affectée par ses talents, qui peuvent être améliorés et gérés à l’aide d’un nouveau système d’arbre de compétences. Les points de compétences sont remportés après chaque course, en participant à des événements spéciaux, en complétant des sessions d’entrainements ou en remplissant le journal, une série d’événements spéciaux pour montrer qui est vraiment le meilleur pilote.

Inspiré par les paysages magnifiques des îles du Maine, le nouveau mode Compound propose aux joueurs un endroit à explorer en toute liberté, seul ou avec leurs amis. Ils peuvent faire la course les uns contre les autres ou bien prendre part à différents modes de jeu sur les différentes pistes de cette île et ainsi relever de nouveaux défis et trouver de nouveaux objets à collectionner.

L’éditeur de circuit tant apprécié par la communauté est également de retour, avec encore plus de modules de personnalisation, créés directement à partir des circuits officiels de la saison 2020. De plus, de nouvelles options de personnalisation cosmétique sont disponibles pour laisser libre cours à sa créativité.

Les joueurs peuvent également personnaliser leurs pilotes et leurs motos avec un large éventail de contenu issu de plus de 110 marques officielles. De plus, le mode en ligne garantit une expérience multijoueur optimale et stimulante, grâce aux serveurs dédiés et au mode Directeur de Course.

L’eSport s’invite dans Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4, permettant aux joueurs de repousser leurs limites pour devenir une légende de l’eSX Rider ! Les joueurs pourront s’affronter dans le championnat officiel eSport de Monster Energy Supercross, une grande première pour la franchise. Plus d’informations seront dévoilées prochainement.

Les versions PlayStation®5 et Xbox Series X de Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 bénéficient de fonctionnalités exclusives, telles que :

Résolution dynamique jusqu’à 4K pour plus de détails et d’immersion

pour plus de détails et d’immersion 60 images par seconde pour une expérience Supercross plus fluide

pour une expérience Supercross plus fluide Support de la manette PS5 DualSense avec retour haptique et utilisation des gâchettes adaptatives pour donner aux joueurs la sensation de piloter une vraie moto dans la boue

avec retour haptique et utilisation des gâchettes adaptatives pour donner aux joueurs la sensation de piloter une vraie moto dans la boue Augmentation du nombre de motos dans les courses en ligne

